Avis aux médias - Négociation du secteur public - Réaction de la CSQ à la proposition du gouvernement





QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite les médias à une conférence de presse avec Sonia Ethier, présidente de la Centrale, en réaction à la présentation des propositions du gouvernement sur les matières intersectorielles dans le cadre de la négociation du secteur public.

En marge du conseil général de la CSQ, les militantes et les militants syndicaux formeront un contingent pour accompagner leur présidente jusqu'à l'Assemblée nationale.

Aide-mémoire

Prise d'images et itinéraire



Date : 12 décembre 2019



Heure de départ : 12 h 45



Lieu de départ : Hôtel Hilton

1100, boulevard René-Lévesque Est, Québec



Arrivée : Assemblée nationale

1045, rue des Parlementaires, Québec



Conférence de presse



Heure : 13 h 30



Lieu : Tribune de la presse du Parlement de Québec

Édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires

Profil de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

