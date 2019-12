/R E P R I S E -- Avis de convocation - Négociations dans le réseau de la santé et des services sociaux - L'alliance APTS-FIQ commentera les offres du gouvernement/





QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'alliance APTS-FIQ, qui réunit 131 000 employé·e·s du réseau de la santé et des services sociaux, commentera les offres du gouvernement. Andrée Poirier et Nancy Bédard, respectivement présidente de l'APTS et de la FIQ, s'adresseront aux représentant·e·s des médias lors d'une conférence de presse qui aura lieu le jeudi 12 décembre à 14 h 15 au Salon Jacques-L'Archevêque de la Tribune de la presse à Québec. Pour l'occasion, les présidentes seront accompagnées de Robert Comeau, responsable politique à la négociation à l'APTS, ainsi que de Roberto Bomba et Cynthia Pothier, co-responsables politiques à la négociation à la FIQ.

Quoi : Conférence de presse de l'alliance APTS-FIQ pour commenter les offres du gouvernement



Quand : Jeudi 12 décembre 2019 14 h 15



Qui : Les présidentes de l'APTS, Andrée Poirier, et de la FIQ, Nancy Bédard



Où Tribune de la presse du Parlement de Québec

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage Salon Jacques-L'Archevêque

À propos de l'APTS et de la FIQ

L'APTS regroupe et représente quelque 55 000 professionnel?le?s et technicien?ne?s qui offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention à travers tout le réseau. La FIQ, de son côté, réunit 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec.

