L'Union des municipalités du Québec et Énergir concluent une nouvelle entente en matière de gestion d'infrastructures urbaines

MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir sont heureuses d'annoncer la conclusion d'une nouvelle entente-cadre en matière de gestion concertée des espaces publics pour les réseaux d'infrastructures urbaines.

Faisant suite à l'entente-cadre 2013-2018, la nouvelle entente, qui couvre la période 2019-2027, s'inscrit dans la continuité, en offrant aux municipalités un cadre prévisible et harmonieux de cohabitation des propriétaires d'infrastructures dans le domaine public, notamment en ce qui a trait aux conditions d'intervention, d'installation et d'exploitation du réseau gazier.

De nouvelles conditions

D'une durée de huit ans, l'entente prévoit notamment, dans la mesure où une municipalité accepte d'adhérer aux conditions de cette entente-cadre par résolution, qu'Énergir versera à celle-ci 2,5 % de la valeur des travaux d'implantation ou d'amélioration visés par l'entente, effectués par elle sur le territoire de la municipalité. Il s'agit d'une bonification de 25 % par rapport à la précédente entente, qui prévoyait des compensations de 2 %. L'entente prévoit également que lorsque les municipalités demanderont à Énergir de déplacer ses réseaux, un partage de coûts s'effectuera en tenant compte de la dépréciation de l'actif de l'entreprise.

De plus, Énergir assortit ses travaux d'une garantie de performance de la chaussée d'une durée de quatre ans suivant la fin de ses travaux et limite, lorsque possible, ses interventions dans les chaussées ayant fait l'objet d'une intervention majeure dans les cinq dernières années.

La nouvelle entente prévoit également plusieurs mesures additionnelles afin de favoriser une bonne planification et coordination des travaux d'Énergir et des municipalités.

L'entente est disponible ici.

Citations

« L'UMQ est ravie de renforcer, par cette entente bonifiée, son partenariat à long terme avec Énergir, un important partenaire dans le développement de nos milieux. Les dispositions prévues dans l'entente permettront aux gouvernements de proximité d'assumer plus efficacement leurs responsabilités en matière de gestion des infrastructures urbaines. J'invite l'ensemble de nos membres à adopter une résolution afin de bénéficier des conditions prévues dans cette entente-cadre ».

- Suzanne Roy, présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie

« Énergir se réjouit de la conclusion de cette nouvelle entente qui vient réaffirmer l'importance de la collaboration avec les municipalités. En tant que partenaire important du développement des territoires des municipalités depuis plus de 60 ans, Énergir est convaincue que cette entente contribuera à maintenir les bonnes relations avec celles-ci et à offrir des paramètres prévisibles dans la saine gestion des infrastructures urbaines ».

- Éric Lachance, vice-président principal d'Énergir

Énergir en bref

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos de l'UMQ, la voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

