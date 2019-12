Grand Casino Baden choisit SafeCharge - une société du groupe Nuvei - pour le traitement des paiements sur sa plateforme en ligne





L'un des premiers casinos en ligne agréés en Suisse à employer la technologie de traitement de paiements la plus performante de SafeCharge pour son service de jeu en ligne, iGaming

ZURICH, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- SafeCharge, une société du groupe Nuvei, a annoncé son partenariat avec le grand opérateur suisse Grand Casino Baden pour traiter les paiements par cartes bancaires sur sa plateforme de jeux numériques jackpots.ch, développée par Gamanza. La collaboration donne au Grand Casino Baden, pionnier des jeux en ligne réglementés dans la région, les moyens technologiques nécessaires pour mieux répondre aux besoins d'un nombre croissant de joueurs en ligne.

Plus tôt cette année, la Commission fédérale suisse des jeux de hasard (ESBK) a pris la décision de réglementer le marché des jeux en ligne du pays, permettant ainsi aux casinos non virtuels suisses d'opérer en ligne. SafeCharge propose des services d'acquisition de cartes Visa et Mastercard gérés par des banques suisses. De plus, grâce à une seule intégration API connectée à plus de 180 méthodes de paiement - dont celle préférée localement, à savoir Post Finance - les joueurs de jackpots.ch auront la possibilité de payer en utilisant la méthode de leur choix.

En utilisant SafeCharge Cashier, Grand Casino Baden offre à ses clients en ligne une expérience de paiement sans faille, et leur permet par la même occasion d'effectuer des dépôts et des retraits transparents, tout en se conformant aux lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). SafeCharge s'occupe de la protection des informations sensibles, réduisant ainsi la responsabilité du casino en termes de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards - norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement). Par ailleurs, en intégrant SafeCharge Cashier, Grand Casino Baden vise à renforcer sa capacité à se conformer aux exigences relatives à l'Authentification forte du client (SCA) dans le cadre de la Directive révisée sur les services de paiement (PSD2) de l'UE.

« Nous savions que nous devions nous associer à un acteur technologique possédant les plus hautes qualifications et la capacité de soutenir nos activités dans un marché extrêmement complexe, en dehors des législations européennes », a déclaré Marcel Tobler, directeur financier du Grand Casino Baden. « Pour nos besoins, SafeCharge est le choix le plus judicieux en raison de ses antécédents avérés dans le secteur et de son expérience inégalée en matière de prévention de la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe du Grand Casino Baden sur le traitement des paiements pour son activité, en pleine croissance, d'iGaming », a déclaré Yuval Ziv, DG de SafeCharge et chef de l'acquisition globale. « Ce partenariat a marqué notre entrée sur le marché suisse des jeux en ligne et nous sommes enthousiasmés par la perspective de voir notre plateforme de technologies de paiement mieux desservir les clients de la région. Comme en témoignent nos collaborations de longue date avec plusieurs opérateurs de premier plan dans le secteur des jeux, notre solution constitue le choix idéal pour les institutions qui ont besoin de se frayer un chemin à travers les complexités réglementaires des marchés locaux sans pour autant compromettre l'expérience utilisateur. »

À travers ce partenariat, SafeCharge a démontré qu'il était bien placé pour répondre aux besoins du marché suisse, en pleine croissance, du jeu en ligne. Pour de plus amples informations sur SafeCharge Cashier, cliquez ici [en anglais].

À propos de SafeCharge

SafeCharge, une société du groupe Nuvei, est le partenaire de services de paiement des entreprises les plus exigeantes du monde. Elle fournit des services de paiement omnicanal mondiaux, de l'acquisition de cartes au traitement des paiements et aux ventes, le tout soutenu par des solutions avancées de gestion des risques. Sa plateforme de paiement exclusive et pleinement intégrée se connecte directement à tous les principaux réseaux de cartes, dont Visa, Mastercard, American Express et UnionPay, de même qu'à plus de 180 méthodes locales de paiement. Avec des bureaux à travers le monde, SafeCharge sert une clientèle diversifiée de premier ordre et est un partenaire de paiement de confiance pour des clients de marchés verticaux variés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.safecharge.com.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d'experts-conseils en technologie de paiement. Nous fournissons des paiements omnicanaux complètement pris en charge aux marchands à grande échelle, aux PME et aux partenaires de distribution grâce à notre vaste gamme de technologies brevetées. Nous fournissons également la technologie, l'expertise et le service à la clientèle dont les organisations de vente indépendantes, les éditeurs de logiciels indépendants, les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique ont besoin pour se démarquer. Forts de notre plateforme à service complet, connectée à l'échelle mondiale, nous avons pour vision de bâtir un réseau dans lequel nos marchands et nos partenaires peuvent réellement prospérer. Notre but est de générer pour tout un chacun des possibilités de paiement avantageuses, afin de développer des partenariats solides et durables. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com/fr-ca.



