Seoul Semiconductor prolonger la date de ses enchères au 28 février 2020 étant donné l'intérêt du marché pour son portefeuille de brevets technologiques clés

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), innovateur mondial de premier plan, de produits et technologie LED, a annoncé qu'il prolongeait au 28 février 2020 la date de la vente aux enchères de son portefeuille de brevets de semi-conducteurs à radiofréquences (RF), ainsi que son portefeuille de brevets de boîtiers à LED de haute puissance.

« Depuis le communiqué d'annonce de la vente de ses brevets en novembre, plusieurs sociétés ont exprimé un intérêt prononcé pour les portefeuilles de brevets, et ont demandé un délai supplémentaire pour les passer en revue. C'est pourquoi nous avons décidé pour les deux enchères le prorogation de la date d'expiration du délai, en réponse à l'intérêt du marché », ont indiqué le fondateur de Seoul Semiconductor, Chung Hoon Lee et le directeur général de SETi, Chae Hon Kim.

Pour la première vente, Seoul Semiconductor recherche le meilleur enchérisseur pour 98 actifs de brevets, liés aux amplificateurs de puissance et aux semi-conducteurs à RF au nitrure de gallium (GaN), dont 55 brevets américains.

Pour la seconde vente aux enchères, Seoul Semiconductor mettra aux enchères 177 brevets, dont 76 brevets américains, liés aux boîtiers à LED de haute et moyenne puissances, aux puces CSP (Chip Scale Packages) et à l'éclairage adaptatif.

Le processus de vente aux enchères est géré par GoodIP, la plateforme de concession de licence numérique qui aide les sociétés de technologie et les centres de recherche à identifier des partenaires de concession de licence pour leur propriété intellectuelle.

À propos de GoodIP

GoodIP aide les sociétés de technologie et les centres de recherche à identifier des partenaires de concession de licence, pour leur propriété intellectuelle, à travers la plateforme de concession de licence, numérique de GoodIP. GoodIP est soutenue par Fluxunit/Osram Ventures et par le centre d'entrepreneuriat LMU. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.goodip.io.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général et spécialisé, et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

