« Klaytn Horizon », le plus grand concours mondial d'applications de la chaîne de blocs, annonce ses lauréats





Plus de 100 projets prometteurs de chaînes de blocs ont été présentés, provenant d'une multitude d pays dont la France , la Suisse, la Slovaquie ou la Chine

15 projets lauréats récompensés par une cagnotte de 1 000 000 $

Klaytn soutiendra les 15 équipes gagnantes avec une assistance technique supplémentaire et une co-promotion avec DApp.com et State of the DApps

SÉOUL, Corée du Sud, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Klaytn, le principal projet de chaîne de blocs mené par Kakao, le géant sud-coréen de l'Internet, a annoncé les gagnants de son concours « Klaytn Horizon » de BApp (Blockchain Application).

Klaytn Horizon a invité les développeurs du monde entier à élaborer des applications en chaîne de blocs sur la plate-forme Klaytn dont le réseau principal a été lancé en juin dernier. En donnant la priorité aux efforts destinés à l'adoption massive des chaînes de blocs et au renforcement de l'écosystème, Klaytn a recherché des projets de chaînes de blocs compétents qui peuvent faciliter l'expérience des chaînes de blocs.

Plus de 100 projets prometteurs de chaînes de blocs ont été présentés en provenance entre autres de Corée, des États-Unis, de Chine, de France, de Russie, de Suisse, de Slovaquie, d'Inde et des Philippines. La plupart des projets sont des outils basés sur Klaytn, avec notamment des portefeuilles et des échanges qui améliorent le développement et la convivialité de BApp. Les juges ont sélectionné les 15 équipes lauréates qui ont le meilleur potentiel pour fournir des services pratiques avec des valeurs significatives basées sur une expérience conviviale de la chaîne de blocs.

Les cinq premiers lauréats de l'Horizon Klaytn sont les suivants :

Exnomy (Inde et Corée)

Exnomy est un système hybride d'échange de devises cryptographiques qui permet d'échanger une poignée de devises cryptographiques avec le jeton KLAY de Klaytn sur la base d'une grande évolutivité et d'une structure tarifaire compétitive pour le gaz. Il associe haute sécurité et rapidité de transaction.

Jetstream (Corée)

Jetstream est un portefeuille d'extension de navigateur Chrome qui permet le transfert de KLAY et KCT (jetons compatibles avec Klaytn) ainsi que des jetons non fongibles (NFT) basés sur Klaytn. Les frais encourus par les utilisateurs peuvent également être délégués à un fournisseur de services afin d'assurer une expérience utilisateur efficace.

Klay.exchange (Philippines et Corée)

Klay.exchange est un protocole d'échange décentralisé compatible avec le transfert de valeur de KLAY et KCT. Basé sur un algorithme de swap intuitif, le service permet une expérience simple et facile de la chaîne de blocs pour les utilisateurs.

KUSD Stablecoin (États-Unis et Russie)

KUSD est la solution de cryptomonnaie stable qui cherche à atténuer efficacement le risque d'arbitrage et la volatilité des prix en indexant KLAY sur le dollar. KUSD fournit également des boîtes à outils telles que « Klaybook » pour faciliter le déploiement de contrats intelligents et « Klayfee », qui permet la délégation de frais pour les BApps basés sur Klaytn.

Odin for Klaytn (Corée)

Odin for Klaytn est un service d'audit de contrats intelligents en temps réel qui permet aux développeurs d'analyser et de réviser facilement leurs contrats intelligents afin de prévenir les risques de sécurité. Il émet également des rapports d'audit immuables pour certifier les contrats intelligents qui ne contiennent plus de risques de sécurité ni d'erreurs de code.

Les cinq premières équipes de niveau 1 recevront chacune 100 000 $, qui seront attribués en KLAY, tandis que les cinq équipes de niveau 2 et les cinq équipes suivantes de niveau 3 recevront respectivement chacune 50 000 $ et 30 000 $ en KLAY.

Les équipes gagnantes seront également promues et classées dans « DApp.com » et « State of the DApps », qui sont également les partenaires de Klaytn. Plus d'une douzaine d'applications de chaîne de blocs basés sur Klaytn apparaissent déjà sur DApp.com et State of the Dapps. Avec les d'applications de chaîne de blocs gagnantes qui seront ajoutées à la liste, nous pouvons nous attendre à voir un écosystème Klaytn plus riche.

« Nous sommes ravis d'accueillir les services potentiels de chaîne de blocs dans divers domaines, notamment la finance, le divertissement, le style de vie et la technologie », a déclaré Chase Choi, le chef de l'entreprise. « Klaytn va fournir aux équipes gagnantes un soutien complet sur les plans commercial et technique pour une exploitation de service réussie et une croissance mutuelle avec nous. Pour favoriser un écosystème sain de la chaîne de blocs, nous avons également exclu les services de jeu », a-t-il ajouté.

Pour plus d'informations sur les 15 projets gagnants, consultez la page web officielle de Klaytn Horizon : www.klaytnhorizon.com.

À propos de Klaytn (https://www.klaytn.com/)

Klaytn est une plateforme mondiale de chaîne de blocs publique mise au point par Ground X, la branche chaîne de blocs de Kakao, principale société sud-coréenne d'Internet. Klaytn est une plateforme de chaîne de blocs axée sur les services, offrant un cadre de développement intuitif et une expérience conviviale à l'utilisateur final. Elle s'appuie sur une grande fiabilité et stabilité, développant des services considérables pour une adoption de masse. La plateforme permet la production immédiate et à grande échelle d'applications réelles, pour que ses utilisateurs finaux puissent pleinement utiliser les services sans nécessairement être des spécialistes en matière de chaîne de blocs ou de cryptomonnaie.

