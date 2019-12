Avec Sevan Elevate, la sécurité et la durabilité atteignent de nouveaux sommets





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), un leader mondial des services d'analyse de données, d'enquêtes, de conception, de gestion de programme et de construction, est heureux d'annoncer le lancement de Sevan Elevate, un programme qui renforcera et améliorera continuellement la sécurité et la durabilité à travers l'entreprise pour offrir l'excellence aux personnes et aux clients.

La sécurité et la durabilité sont un impératif stratégique depuis 2011, lorsqu'une poignée d'entrepreneurs, dont le président-directeur général, Jim Evans, ont créé Sevan.

« Les principes de Sevan sont la sécurité et la durabilité, toutes deux, intrinsèquement liées à chaque élément de l'entreprise. Il est essentiel que tous les membres de notre équipe, laquelle comprend nos collaborateurs, clients et partenaires commerciaux, rentrent chez eux en toute sécurité et retrouvent leurs proches à la fin de la journée », a déclaré M. Evans. « Avec Sevan Elevate, la société est plus déterminée que jamais à accroître la sensibilisation et la conformité à la sécurité et au développement durable sur les chantiers de construction multisites. Nous n'allons pas changer le monde du jour au lendemain, mais nous pouvons progressivement apporter des changements significatifs qui mettront la barre plus haut dans tout ce que nous faisons. »

Sevan estime que tous les incidents sont prévisibles et évitables grâce à une sensibilisation, une formation, un engagement et une conformité proactifs. Sevan Elevate pousse l'entreprise à promouvoir la sécurité et la durabilité et à renforcer quotidiennement l'importance de ces programmes.

« Pour Sevan, l'idée n'est pas neuve », a ajouté John Garcia, vice-président de la sécurité chez Sevan. « En insistant sur la sécurité, nous voulons améliorer durablement les conditions de travail de nos équipes. Elevate fournit à Sevan une plateforme pour partager les pratiques d'excellence, et entamer des échanges sur la façon dont les organisations peuvent travailler ensemble pour améliorer la sécurité dans l'industrie. »

Tout au long de sa progression, Sevan a consciemment privilégié la durabilité dans la façon dont l'entreprise élabore des solutions innovantes, travaille dans le pays, et produit finalement un impact mondial.

« La durabilité est un principe moteur dans tout ce que nous faisons depuis la création de notre entreprise », a indiqué Jay Richie, directeur du Développement durable, chez Sevan. « Par le biais de Sevan Elevate, notre mission et nos attentes se réalisent : obtenir que nos équipes se souviennent de nos principes dans toutes les décisions, aussi bien sur le terrain que dans nos vies personnelles, et ce, pour exercer une influence positive. »

En 2019, Sevan s'est hissée au 713e rang dans la liste Inc. 5000 des sociétés privées à la croissance la plus rapide, à l'échelle nationale. Sevan est également arrivé en 16e position dans le Top 50 des sociétés de gestion de programme, du magazine Engineering News Record (ENR), et en 31e position dans la liste des firmes de gestion payante de la construction. En octobre 2018, Sevan a été nommée parmi les 100 Meilleures petites entreprises par Great Place to Work® et FORTUNE, arrivant en 29e position dans la liste. Pendant six années de suite, ses employés ont désigné Sevan comme un excellent lieu de travail (Great Place to work).

Sevan est une entreprise de gestion de projet, de 500 personnes, dont le siège se trouve à Downers Grove, dans l'Illinois, avec un bureau international à Londres.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) est d'être la meilleure au monde à fournir des services d'analyse de données, visites virtuelles, enquêtes, conception, gestion de programmes et développement, aux entreprises exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques mondiales emblématiques parmi lesquelles : 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance et Walmart. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques de pointe, Sevan optimise les sites nouveaux, repensés et rénovés. L'expertise de la société couvre de nombreux secteurs commerciaux, y compris les institutions bancaires, les stations-service et les enseignes de proximité, les services gouvernementaux, les restaurants, les épiceries, la vente au détail, la santé, le logement ainsi que les industries de l'hébergement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au 312.285.0590, ou par e-mail à l'adresse hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

