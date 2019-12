BIOCORP et SANOFI s'engagent pour équiper les stylos à insuline SoloStar avec Mallya à l'échelle mondiale





BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 ? ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de partenariat avec SANOFI portant sur la technologie Mallya, dispositif connecté pour stylos injecteurs d'insuline.

Cet accord de long terme fait suite aux négociations exclusive engagées entre les deux parties en juillet 2019. Ainsi, SANOFI et BIOCORP concrétisent ce jour leur souhait de s'engager dans un partenariat durable dans le domaine du diabète.

L'accord porte ainsi sur 2 points principaux :

- Sanofi acquiert les droits d'une distribution non exclusive de Mallya dans sa version actuelle à l'échelle mondiale, et ce dès 2020.

- BIOCORP s'engage à développer une version spécifique et exclusive de Mallya pour SoloStar, le stylo à insuline de SANOFI.

Suite à cet accord, SANOFI s'engage à verser à BIOCORP un nouveau paiement de 2 M? à la signature du contrat (en juillet dernier, BIOCORP a reçu un premier paiement de 4 M?). Par ailleurs, un troisième versement de 1,5 M? est attendu courant 2020 à l'occasion du lancement effectif de Mallya sur le marché. Enfin, BIOCORP produira les dispositifs Mallya dans son usine d'Issoire en France.

Éric Dessertenne, Directeur Général Délégué de BIOCORP a commenté : "La signature attendue et aujourd'hui confirmée de ce contrat est bien entendu une immense satisfaction pour l'ensemble des équipes de BIOCORP et augure d'une belle et longue collaboration avec SANOFI. Comme déjà évoqué, Mallya dispose d'un potentiel de blockbuster grâce aux avantages concurrentiels qu'il apporte aux patients diabétiques dans le monitoring du suivi de leur pathologie. Grâce à la force de frappe mondiale de SANOFI, cette solution va permettre d'améliorer l'observance du plus grand nombre de patients diabétiques. Nous sommes heureux de voir notre savoir-faire ainsi reconnu par un leader mondial des Sciences de la Vie et sommes convaincus qu'il ne s'agit que de la première étape de l'histoire de Mallya".

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante' et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants. Avec vingt-cinq ans d'expérience, plus de 30M d'unités produites chaque année et 25 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au coeur de l'évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d'origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d'aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d'innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Mallyatm, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallyatm est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 50 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 ? ALCOR).

Plus d'infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

