Visa et MFS Africa proposent des paiements numériques à un plus grand nombre de consommateurs et d'entreprises en Afrique

Visa (NYSE : V) et le leader panafricain de la fintech MFS Africa ont annoncé aujourd'hui un partenariat qui va contribuer à combler le fossé entre l'écosystème de l'argent mobile en croissance rapide en Afrique et le monde des paiements numériques en ligne, élargissant par la même occasion considérablement la portée de Visa, ainsi que sa capacité à élargir le commerce dans la région.

Les portefeuilles d'argent mobile sont déjà répandus à travers l'Afrique, mais sans les informations d'identification de réseau virtuel ou physique qui leur sont associées, de nombreux services en ligne internationaux ne sont pas à la portée des utilisateurs. Pour aider à résoudre ce problème, MFS Africa - le plus grand hub de paiements numériques d'Afrique, connecté via une API à plus de 180 millions de portefeuilles mobiles sur le continent - va distribuer les informations de paiement de Visa sur plusieurs marchés en Afrique. Cela permettra aux utilisateurs d'argent mobile connectés à la plateforme MFS Africa de générer une carte virtuelle Visa instantanée avec un numéro à 16 chiffres et de la relier à leurs comptes d'argent mobile afin de l'utiliser pour effectuer des envois de fonds et des transactions de commerce électronique.

MFS Africa va également intégrer la solution de paiement push en temps réel1 Visa Direct de Visa, pour fournir aux utilisateurs d'argent mobile sur la plateforme MFS Africa un moyen rapide, pratique et sécurisé d'envoyer et de recevoir de l'argent et des envois de fonds directement depuis et vers leurs portefeuilles d'argent mobile via des informations d'identification de carte éligibles. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient augmenter de plus de 5,6 % entre 2019 et 2020, pour atteindre 51 milliards USD. Cependant, la région est toujours la plus chère au monde pour envoyer de l'argent, avec des frais moyens de 9,3 %2.

« Au cours de ces dernières années, nous nous sommes concentrés sans relâche sur la création de nouvelles voies numériques entre les utilisateurs d'argent mobile en Afrique. Après avoir atteint une échelle significative, nous nous concentrons désormais sur la connexion de notre réseau au reste du monde, afin de libérer les riches opportunités du commerce avec l'Afrique pour l'économie mondiale », a déclaré Dare Okoudjou, fondateur et PDG de MFS Africa. « Avec Visa, nous avons trouvé un partenaire inestimable pour nous soutenir dans la prochaine étape de notre expansion. La portée du réseau Visa est inégalée, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec eux pour réaliser notre vision d'un monde dans lequel nul n'est limité dans ce qu'il peut réaliser en matière de paiements. »

« L'Afrique est en train d'adopter un écosystème mobile de paiements numériques et comme Visa cherche à accélérer la distribution des informations de paiement et à élargir l'espace d'acceptation des paiements numériques, ce partenariat est important », a confié pour sa part Jack Forestell, vice-président exécutif et chef des produits chez Visa. « MFS Africa va nous aider à rendre possibles les cas d'utilisation de paiement numérique à grande échelle grâce à leur modèle d'agrégation. »

À propos de MFS Africa

MFS Africa est une fintech panafricaine de premier plan, qui exploite le plus grand hub de paiements numériques du continent. Connecté à plus de 180 millions de portefeuilles mobiles en Afrique subsaharienne, MFS Africa offre à ses partenaires une portée inégalée sur l'ensemble du continent. Nous permettons aux commerçants, aux banques, aux opérateurs de téléphonie mobile et aux sociétés de transfert d'argent de profiter de l'ubiquité des portefeuilles mobiles comme un canal de transaction sûr, pratique et rentable. MFS Africa travaille en étroite collaboration avec les acteurs de son écosystème pour offrir des services financiers mobiles simples et sécurisés aux clients non bancarisés et sous-bancarisés. Pour des millions de clients en Afrique et au-delà, nous réduisons l'impact des frontières.

À propos de Visa Inc.

Visa est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d'appareil. À l'heure où le monde est en train de passer de l'analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez usa.visa.com/about-visa.html, usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

1 La disponibilité réelle des fonds varie en fonction de l'établissement financier du destinataire et de la région. Visa demande aux émetteurs de fonds rapides de mettre ceux-ci à la disposition des détenteurs de carte, au maximum dans les 30 minutes suivant l'approbation de la transaction. Veuillez vous référer à votre représentant Visa et au Guide de mise en oeuvre des opérations de crédit Visa Direct, pour en savoir plus.

2 Groupe de la Banque mondiale, Rapport « Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook », avril 2019.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

