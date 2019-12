Fastly partage les jalons les plus notables de l'infrastructure Internet en 2019, et ce que 2020 pourrait apporter à l'expansion de l'informatique indépendante des plateformes





Fastly, Inc. (NYSE : FSLY), fournisseur mondial d'une plateforme cloud à la périphérie, a publié aujourd'hui sa rétrospective « Behind the Screens » (dans les coulisses) expliquant les jalons notables survenus en 2019 dans l'infrastructure Internet, de l'adoption accrue de protocoles modernisés à l'extension de la portée et des capacités de l'Internet haut débit au niveau mondial, et plus encore. Tyler McMullen, directeur de la technologie et cofondateur de Fastly, pense qu'alliés à l'essor de WebAssembly et à l'extension de la portabilité du code à travers les plateformes et les appareils, ces progrès mettent les programmeurs en mesure de dégager une plus grande valeur de l'informatique sans serveur.

L'état de l'infrastructure Internet en 2019

Cette année a connu une vague d'améliorations du protocole de base, des changements radicaux vers le chiffrement en raison de l'accent plus important mis sur la confidentialité des données et un aperçu des possibilités de WebAssembly à la périphérie, ainsi que ce qui suit :

Lancement de nouveaux satellites et installation de câbles sous-marins pour accroître la capacité dans le monde entier.

Réinvention de la gestion de la congestion grâce à l'algorithme BBR, protection de la vie privée, et sécurité accrues des DNS grâce au protocole DNS-over-HTTPS.

Croissance non négligeable des journaux de certificats, créant une plus grande transparence qui a contribué à freiner les imitateurs.

Engouement accru des développeurs pour WebAssembly (Wasm) et toutes ses possibilités au-delà du navigateur.

Rust maintient son élan en tant que langage très populaire, confortant sa place de langage idéal pour WebAssembly et l'informatique de périphérie.

2020 entre dans la véritable indépendance de toute plateforme grâce à WebAssembly

Walker indique que 2020 sera la première année où l'expérience consommateur l'emportera sur le prix et le produit comme élément clé de différenciation. Les marques doivent offrir ces expériences à la vitesse de l'éclair et avec une fiabilité inébranlable à travers un nombre croissant d'appareils et de plateformes pour satisfaire en permanence les utilisateurs finaux. M. McMullen pense que, grâce à ces évolutions notables et continues de l'infrastructure, 2020 verra les natures indépendantes de toute plateforme de Wasm et l'interface du système WebAssembly (WASI) contribuer à donner vie à ces expériences grâce à une programmation transférable à l'ensemble des plateformes et appareils.

Aujourd'hui, les entreprises compilent généralement du code sur de nombreuses plateformes différentes : serveurs internes, cloud et informatique sans serveur, téléphones portables et même appareils embarqués. Dans le même temps, la façon dont la programmation développe un logiciel ressemble encore à ce qu'elle était quand le déploiement ne devait se faire que sur une seule plateforme. Parallèlement à la puissance de l'informatique sans serveur, des possibilités de programmation transférable offertes par Wasm signifient que les développeurs peuvent mettre au point les expériences utilisateur final rapides et fiables que les marques et les entreprises attendent d'eux.

« Imaginez prendre le code que vous avez écrit, et l'exécuter non seulement là où il était destiné, mais à grande échelle, à travers des plateformes entièrement différentes », déclare M. McMullen. « Pensez ordinateurs portables, montres, téléviseurs, ou caméra branchée sur votre réseau à la maison, sans oublier la périphérie, le sur et hors serveur, et partout ailleurs. Si cette tendance se généralise comme nous le pensons, et parallèlement au paysage croissant de l'informatique sans serveur, elle va fondamentalement changer la manière d'aborder la programmation dans le monde l'année prochaine. »

Et Joshua Bixby, président de Fastly, d'ajouter : « Chez Fastly, nous aimons rêver, et nous anticipons de rendre plus de choses possibles à la périphérie depuis la fondation de la société il y a huit ans. Un monde construit sur l'informatique sans serveur et une plus grande transférabilité en programmation signifient que nous pouvons saisir ces grandes idées et les associer à la puissance de la technologie de périphérie à notre disposition pour poursuivre notre mission, c'est-à-dire aider les marques à offrir les expériences que leurs utilisateurs finaux attendent, et aider nos clients à préserver la confiance qu'au prix de réels efforts ils sont parvenus à établir avec leurs communautés. »

Pour en savoir plus sur les jalons majeurs de l'infrastructure Internet en 2019, consultez la rétrospective « Behind the Screens » (dans les coulisses). Lisez les réflexions de Tyler McMullen, directeur de la technologie de Fastly, sur ce à quoi s'attendre en 2020 dans son dernier billet de blog.

