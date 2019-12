Tronsmart commercialise l'Element T6 Max





60 Watts de son cristallin

HONG KONG, 11 décembre 2019 /CNW/ - Tronsmart a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Element T6 Max, une enceinte Bluetooth de 60 W qui émet un son véritablement exceptionnel et exploite la technologie brevetée SoundPulsetm. Tronsmart a opté pour une forme cylindrique en alliage d'aluminium de haute qualité et pour une finition en tissu maillé. Facile à transporter, le T6 Max est capable de produire un son d'une incroyable puissance. Grâce à la technologie SoundPulse, cette petite enceinte portable peut produire un son haute fidélité extrêmement puissant, idéal pour les personnes qui bougent beaucoup.

« Cette enceinte a fort belle allure. Nous avons conçu le T6 Max avec méticulosité pour qu'il ait une apparence exceptionnelle, qu'il émette un son époustouflant, qu'il s'adapte partout dans la maison et qu'il soit assez puissant pour les activités extérieures. Nous voulions que nos clients soient fiers d'afficher et d'utiliser le T6 Max où qu'ils se trouvent. Ils peuvent vraiment ressentir la musique au lieu de simplement l'écouter », a déclaré le directeur général de Tronsmart, Eric Cheng.

La technologie SoundPulsetm permet d'obtenir des graves plus profonds et des chants plus distincts

Grâce à la technologie brevetée SoundPulsetm, le T6 Max peut produire un son spectaculaire avec des graves plus profonds, des médiums plus riches et des aigus plus clairs avec moins de distorsion et point de bruit électrostatique, et ce, malgré sa taille compacte.

Un son panoramique qui dure toute la journée

Le T6 Max dispose de quatre haut-parleurs d'aigus, d'un haut-parleur de graves et d'un ensemble de huit récupérateurs passifs conçus sur mesure. Combinés, ces éléments permettent d'obtenir un son panoramique et de vivre une expérience immersive. Avec son ensemble de batteries lithium-ion rechargeable de 12 000 mAh intégré (6 batteries 18650 de 2 000 mAh), le T6 Max vous offre jusqu'à 20 heures de lecture en continu avec une seule charge (à un volume de 50 %).

Un son stéréo vraiment sans fil

Pour obtenir une expérience audio extraordinaire, branchez deux haut-parleurs T6 Max sans fil. Le Bluetooth 5.0 stabilise et accélère la connectivité du T6 Max et augmente sa portée à 33 pieds, pour une véritable expérience de cinéma maison. Le T6 Max possède un indice de protection IPX5 et peut être couplé sans effort à un téléphone intelligent équipé de la technologie NFC. D'une simple touche, les consommateurs peuvent ainsi écouter de la musique en continu, sans souci, n'importe où dans la maison.

Assistance vocale accessible d'une seule touche

Activez facilement l'assistant vocal en mode Bluetooth à partir d'un appareil intelligent en appuyant sur le bouton dédié du panneau de contrôle. Le T6 Max est compatible avec les appareils équipés des technologies Google Assistant, Siri ou Alexa (Echo Dot/Echo Input).

Vous pouvez acheter l'enceinte Bluetooth T6 Max au coût de 99,99 $ à l'adresse : https://bit.ly/36qvPsB

Pour communiquer avec Tronsmart et en savoir davantage sur l'Element T6 Max, veuillez consulter le site http://www.tronsmart.com.

Personne-ressource RP - marketing@tronsmart.com, 86-755-23603740

À propos de Tronsmart

Fondée par Eric Cheng, qui se considérait déjà fièrement comme un geek en 2013, Tronsmart ambitionne de faciliter la vie de tous avec des produits de haute technologie, performants et de haute qualité. « Powering You Ahead » est le slogan qui anime Tronsmart. Cette conviction très simple incite, et incitera, l'entreprise à créer des produits plus incroyables les uns que les autres, ce qui profitera à de plus en plus de personnes à travers le monde.

