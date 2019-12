Optimum ICD Holdings LLC élargit ses activités de production en Géorgie et devient l'une des exploitations les plus importantes dans le sud-est des États-Unis





MIAMI et VIDALIA, Géorgie, 12 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Optimum Agriculture (Optimum), une entreprise agricole de premier plan mondial, spécialisée dans l'acquisition et la gestion de terres, a annoncé aujourd'hui qu'Optimum ICD Holdings LLC a acquis auprès de Generation Farms, LLC et de ses filiales (Generation Farms) 5 587 acres (quelque 2 800 hectares) de terres arables, des installations de transformation et la marque commerciale Generation Farms, ainsi que d'autres actifs dans les comtés de Tattnall et Toombs, en Géorgie. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. Désormais, tous les produits et toutes les opérations seront étiquetés sous le nom de Generation Farms.

Generation Farms cultive, conditionne et expédie des oignons, des pastèques et d'autres produits par l'intermédiaire de ses exploitations situées à Vidalia, en Géorgie, et dans les environs. Optimum prévoit de poursuivre ces activités, notamment en approvisionnant bon nombre des anciens clients de Generation Farms.

« Nous accueillons chaleureusement l'équipe talentueuse de Generation Farms au sein de la famille Optimum. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un plan à long terme destiné à maximiser l'efficacité de l'exploitation en diversifiant les risques liés aux conditions météorologiques et aux récoltes dans les différents États », a déclaré Gaston Marquevich, PDG d'Optimum Agriculture. « Nous avons pour objectif à court terme d'accroître l'utilisation des installations en augmentant la production et de fournir un approvisionnement constant en produits alimentaires aux détaillants tout au long de l'année. »

Par le biais de cette transaction, Optimum ICD Holdings LLC va intégrer verticalement ses activités en cultivant, conditionnant et expédiant des produits frais à certains des plus grands détaillants aux États-Unis. Suite à l'acquisition de Generation Farms, Optimum ICD Holdings LLC a l'intention d'agrandir la chaîne de production en s'axant sur des produits comme les oignons, les pastèques, les patates douces, les haricots verts, le chou et le maïs doux.

Entreprise fondée sur les valeurs familiales, Generation Farms appartenait autrefois à la famille Stanley. Elle a à son actif une expérience agricole acquise pendant trois générations et qui remonte à 1964. Cet héritage s'ajoute au bilan positif éprouvé d'Optimum en agriculture, dont le succès peut être attribué à la reproduction de modèles d'agriculture familiale très prisés en Amérique latine depuis des décennies.

La transaction conclue avec Generation Farms représente la troisième acquisition d'Optimum ICD Holdings LLC aux États-Unis, après celles d'El Maximo Ranch et d'Island Pond respectivement. Vous en saurez plus sur Generation Farms en consultant le site suivant : www.generationfarms.com

Contact pour les médias : Soledad Cedro

scedro@somapr.com

www.somapr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043663/Optimum_Agriculture_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043674/GenerationFarms_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 20:14 et diffusé par :