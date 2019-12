MoEngage est le fournisseur à la cote la plus élevée dans le rapport Gartner « Voice of the Customer » 2019 pour les plateformes de marketing mobile





MoEngage, une plateforme intelligente d'engagement client, a annoncé avoir reçu les cotes globales les plus élevées dans le rapport Gartner Voice of the Customer for Mobile Marketing Platforms, édition 2019. Sur une échelle de 1 à 5, la société s'est vu attribuer la note globale la plus élevée de 4,6, parmi tous les fournisseurs figurant dans le rapport. La société a également reçu la note la plus élevée de 4,7 et 4,5 respectivement, pour le soutien à la clientèle, et la facilité de passer des contrats.

Le « Voice of the Customer » (Voix du client) de Gartner est un rapport qui consolide des milliers d'avis clients et classe les éditeurs de logiciels en fonction des évaluations des clients sur plusieurs paramètres. Les avis sont soumis à un processus de validation et de modération strict pour garantir leur authenticité. Par conséquent, les rapports Voice of the Customer jouent un rôle clé dans le processus d'évaluation et d'achat de logiciels par les entreprises. Vous pouvez accéder à une copie gratuite du rapport ici.

Dès ses premières années, MoEngage a été lancé en tant que plateforme de notification push et in-app, pour les éditeurs d'applications mobiles de petite et moyenne taille. Cinq ans plus tard, la société est devenue une véritable plateforme d'analyse client et d'engagement omnicanal. Aujourd'hui, 125 entreprises dans 35 pays utilisent MoEngage pour créer un graphe unifié de leur clientèle, analyser le comportement des clients et segmenter les clients en microgroupes en fonction de leurs attributs comportementaux. En outre, les marques exploitent les capacités d'IA et d'automatisation de MoEngage pour cartographier les parcours des clients et fournir des offres, mises à jour, recommandations et autres communications hyperpersonnalisées sur le Web, le mobile et le courrier électronique, offrant ainsi une expérience omnicanal. MoEngage a été sélectionné deux fois de suite dans le Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms, de Gartner, et compte parmi ses clients plusieurs licornes et marques d'entreprises, notamment Deutsche Telekom, Travelodge, Samsung, McAfee, Vodafone, Future Retail, Landmark Group, Mashreq Bank, entre autres.

« Figurer dans l'édition 2019 du rapport Voice of the Customer for Mobile Marketing Platforms, de Gartner confirme notre engagement à fournir aux entreprises une plateforme de classe mondiale pour l'analyse d'applications mobiles et l'engagement des utilisateurs omnicanal. Je suis absolument ravi de voir les critiques et évaluations très positives de nos clients. Cela renforce notre conviction et nos investissements, non seulement dans des produits innovants, mais aussi dans la constitution d'une équipe de vente, de service et d'assistance, exceptionnelle, véritablement axée sur la réussite de nos clients. Notre vision est de construire la plateforme d'engagement client la plus fiable au monde, et nous continuerons à accélérer nos investissements dans l'innovation produits et à renforcer nos ventes mondiales et services d'assistance », a indiqué Raviteja Dodda, cofondateur et PDG de MoEngage Inc.

Pour lire tous les avis des clients de MoEngage sur Gartner Peer Insights, rendez-vous sur le site Web ici.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement client intelligente, conçue pour le monde mobile. Grâce à l'automatisation basée sur l'IA, aux capacités d'optimisation et aux analyses intégrées, MoEngage permet une hyperpersonnalisation à grande échelle sur plusieurs canaux tels que push mobile, e-mail, application intégrée, push web, messages sur site, et SMS. Des marques classées Fortune 500 dans plus de 35 pays, tels que McAfee, Samsung et Vodafone utilisent MoEngage pour orchestrer leurs campagnes omnicanal.

Pour en savoir plus sur l'engagement omnicanal des utilisateurs avec MoEngage, rendez-vous sur notre site Web www.moengage.com

