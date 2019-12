Everest Group reconnait L&T Technology Services en tant que « leader » des services d'ingénierie automobile





L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), importante société basée en Inde et axée sur les services d'ingénierie « pure play », a été désignée « Leader » et classée parmi les Meilleurs prestataires de services d'ingénierie automobile, par le cabinet de conseil et de recherche, Everest Group. LTTS a également été reconnue comme un acteur vedette pour ses progrès notables dans ses capacités d'ingénierie automobile et son impact commercial en résultant.

Dans son rapport «Automotive Engineering Services PEAK Matrixtm Assessment 2019 : Convergence of Mobility and Digital (Convergence de la mobilité et du numérique), Everest Group a classé 22 fournisseurs de services dans l'Automotive Engineering Services PEAK Matrixtm en fonction des divers paramètres suivants : adoption du marché, composition du portefeuille, valeur fournie, innovation et investissements, empreinte de livraison, vision et stratégie.

Selon Everest Group, c'est grâce à sa solide expertise dans ce secteur, à ses offres bien diversifiées de services d'ingénierie automobile à travers le monde, ainsi qu'à ses laboratoires dédiés et à des partenariats visant à stimuler la croissance du portefeuille que LTTS s'est positionnée en tant qu'acteur vedette dans l'étude. Les solutions de LTTS ? plateforme voiture sécurisée, système intelligent de surveillance des transports, outil Video Annotation Generation (VANGEN), solution de gestion de batterie, évaluation de flotte, solution d'intégration de smartphone - sont les principaux attributs pour sa position de leader.

M. Shailendra Shrivastava, directeur mondial des transports terrestres chez L&T Technology Services Ltd, a déclaré, « L'industrie automobile subit une énorme évolution poussée par des technologies innovantes, précises et perturbatrices. Les habitudes d'achat des acteurs mondiaux ont été fortement modifiées avec une demande accrue pour un nouvel ensemble d'expériences uniques pour les passagers. Les prouesses de LTTS dans l'offre de services et de solutions d'ingénierie numériques, combinées à sa forte dynamique, ont positionné LTTS comme un leader sur le marché parmi les acteurs mondiaux de l'automobile. Cette reconnaissance par Everest Group valide le soutien qu'offre LTTS à ses clients en leur offrant des solutions d'ingénierie durables et élégantes. »

M. Akshat Vaid, vice-président d'Everest Group a ajouté, « L&T Technology Services est devenu un acteur très solide sur le marché mondial des services automobiles, en couvrant plus particulièrement les besoins des centres automobiles mondiaux et des segments de clientèle. La société dispose d'un portefeuille complet de services d'ingénierie automobile couvrant les charges de travail aussi bien numériques que traditionnelles tout au long de la chaîne de valeur. Ses investissements infrastructurels dans des laboratoires et des centres d'excellence (COE) dédiés au développement et aux tests de produits, ainsi que des cadres percutants conçus pour accélérer la prestation de services dans les cas d'utilisation automobiles lui ont permis d'accélérer la croissance. La société a par ailleurs constamment investi dans la recherche en ingénierie, en partenariat avec des institutions universitaires mondiales, qui, de ce fait, ont pu se différencier sur un marché par ailleurs très concurrentiel. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises du Fortune 500, et 51 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 septembre 2019, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 700 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 49 laboratoires d'innovation.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 19:25 et diffusé par :