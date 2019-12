Wipro est reconnue comme chef de file en matière de conseil en intelligence artificielle par un cabinet de recherche indépendant





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan de services de technologies de l'information, de conseil et de processus d'affaires, a été reconnue comme « leader » par le cabinet international de recherche et de conseil Forrester Research Inc., dans son rapport intitulé, « The Forrester Wavetm: AI Consultancies, Q3 2019 ».

La firme a évalué les entreprises participantes en effectuant des recherches sur elles, en les analysant et en les notant sur la base de 23 critères différents dans trois catégories principales : l'offre actuelle, la stratégie et la présence sur le marché.

Le rapport souligne que « Wipro arrive à la table avec des approches stratégiques et des meilleures pratiques qui lui permettent de faire appel aux bons experts internes et aux bonnes parties prenantes, en fonction des clients. » Le rapport indique également que « l'accent mis par Wipro sur la culture de l'engagement est sa force et rend la société capable d'aider ses clients à développer leur propre culture de l'IA et leur propre Centre d'excellence ». De plus, le rapport note que « les études de cas de clients démontrent que Wipro ne s'attache pas uniquement à la théorie de l'IA ; ses développeurs font également beaucoup de blocage et de lutte à la base. »

Répondant aux problèmes de tarification dans ce qui représente un marché niche et une compétence spécialisée, Wipro propose un certain nombre de modèles de tarification de valeur intéressante conçus autour de la livraison des produits. La société s'appuie sur une large gamme d'offres de plateforme basées sur la propriété intellectuelle (PI), complétée par un modèle commercial flexible via Topcoder, ce qui permet aux clients de puiser dans les domaines de la science des données et du développement des compétences dès qu'ils en ont besoin. Elle a également étendu les plateformes IA Wipro HOLMEStm et Data Discovery Platform (DDP) pour répondre aux exigences des parties prenantes exécutives, fournissant des solutions axées sur l'entreprise et sur l'industrie.

Commentant la reconnaissance de Wipro dans le rapport Forrester, Jayant Prabhu, vice-président et responsable mondial des données, de l'analyse et de l'IA chez Wipro Limited, a déclaré : « Nous sommes à l'avant-garde de la réussite de la conduite de l'innovation et de la transformation de nos clients, dont l'objectif est de devenir des entreprises intelligentes avec un modèle de livraison Topcoder innovant. En renforçant notre description intégrant l'IA, la conception, les données et l'analytique, appuyée par notre expérience de conseil de domaine et nos performantes plateformes, DDP et Wipro HOLMEStm, nous sommes en train de réussir à accroître l'attrait de l'IA et de l'espace analytique. »

Phil Dunmore, associé directeur et chef du groupe de conseil mondial, Wipro Limited , a confié pour sa part : « L'IA et l'automatisation intelligente sont en train de changer le tissu même de la société, des affaires et de la gouvernance. Elles perturbent les processus, créent de nouveaux modèles commerciaux et offrent des expériences client exceptionnelles. L'un des principaux obstacles à l'exploitation du pouvoir de l'IA par les entreprises est le défi posé par l'adoption des changements et la mise à échelle de la culture de l'IA au niveau de l'entreprise. En utilisant Automation Advisory et la plateforme Wipro HOLMEStm basée sur l'IA, nous aidons les entreprises à surmonter ces défis en créant des feuilles de route concentrées sur les résultats, une livraison souple, des modèles de service innovants et une expérience client transparente. Nos clients se sont exprimés en notre faveur dans ce rapport et nous pensons qu'être reconnus comme un leader dans le rapport Forrester Wave atteste de la qualité de notre transformation IA, ainsi que de notre automatisation et de nos services de conseil. »

Cliquez ici pour accéder au rapport de Forrester.

