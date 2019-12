PCI Pharma Services annonce un investissement majeur pour accroître les capacités de développement et de production de son site britannique de Tredegar





PCI Pharma Services (PCI), un chef de file des solutions d'externalisation pour le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui avoir commencé l'extension de son site de Tredegar au Pays de Galles, visant à renforcer ses capacités de fabrication et de développement de produits médicamenteux très puissants, notamment l'approvisionnement clinique et commercial.

L'investissement comprend l'extension de son installation primée et de classe mondiale de fabrication de comprimés oraux, qui doublera la capacité de granulation à grande échelle et de séchage à lit fluidisé. L'investissement créera également un espace supplémentaire pour de nouvelles capacités de maniement de produits puissants, une capacité analytique additionnelle et une zone de traitement à petite échelle pour permettre le traitement et la formulation non BPF en phase précoce. Le nouvel espace devrait être terminé d'ici fin 2021.

« Les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques trouvent aujourd'hui de nouveaux traitements innovants à un rythme rapide et avec des volumes plus importants. À l'heure où le marché continue de grandir, nous avons observé un nombre croissant de clients se tourner vers nous pour leur fournir des services de fabrication pour l'ensemble des formes posologiques », déclare Richard Yarwood, responsable scientifique chez PCI Pharma Services. « L'agrandissement de Tredegar doublera notre capacité de fabrication à grande échelle et nous permettra de répondre aux besoins de développement et d'approvisionnement de nos clients nouveaux et existants au cours des années à venir. »

Cet investissement dans le site de Tredegar fait suite à l'annonce, plus tôt dans le mois, de l'élargissement terminé du site de Rockford, dans l'Illinois, pour inclure plus de 30 000 pieds carrés (2 800 mètres carrés) dédiés aux capacités de produits médicamenteux spécialisés, avec quatre installations de composés puissants et trois nouvelles zones d'emballage secondaires.

« Ce nouvel investissement dans le site de Tredegar s'inscrit dans notre stratégie commerciale visant à conserver notre flexibilité sur un marché en constante évolution afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients qui s'attellent à fournir des thérapies révolutionnaires aux patients, comme des composés clés pour l'oncologie nécessitant une expertise dans le traitement de produits médicamenteux puissants », déclare Salim Haffar, PDG de PCI Pharma Services. « Le renforcement de nos capacités de fabrication à Tredegar illustre notre engagement envers la production et la fourniture de ce service à nos clients, qui comptent sur un partenaire logistique durant tout le processus, depuis le développement médicamenteux jusqu'à la mise sur le marché. »

À propos du site de Tredegar

Avec une capacité inégalée dans la fabrication confinée de composés puissants, notre site de Tredegar fait office de centre d'excellence de PCI pour la fabrication de médicaments. Un investissement massif dans des technologies de pointe et une conception d'installation primée de classe mondiale ont permis de proposer un service sans pareil sur le marché pour l'élaboration et la fabrication de produits cliniques et commerciaux. Nos services comprennent la formulation et le développement analytique, la fourniture d'essais cliniques et la fabrication commerciale de comprimés oraux, de poudres, de liquides et semi-solides, avec des services internes d'emballage et d'étiquetage, de tests sur site et de lancement.

Avec plus de 35 années d'expérience dans le développement intégré de médicaments, PCI couvre l'ensemble du cycle de vie des composés, depuis les phases initiales de développement jusqu'au lancement commercial et à l'approvisionnement continu. Reconnu pour son expertise en matière de réglementation et d'exportation, notre site de Tredegar approvisionne les marchés mondiaux, notamment l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud et le Japon.

À propos de PCI Pharma Services

Les acteurs mondiaux du secteur de la santé font confiance à PCI pour ses solutions de développement de médicaments qui accélèrent la mise sur le marché de leurs produits et augmentent leurs opportunités de réussite commerciale. PCI est la seule société à disposer d'une expérience éprouvée découlant de plus de 50 lancements de produits par an et de plus de 50 années d'activité dans les soins de santé. Notre technologie de pointe et nos investissements renouvelés nous permettent de répondre aux besoins de développement internationaux durant tout le cycle de vie du produit, depuis les essais cliniques de Phase I jusqu'à la commercialisation et à l'approvisionnement continu. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur activité et un partenaire collaboratif, avec l'objectif partagé d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pciservices.com ou suivez-nous sur Twitter à @PCI_Social.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 18:35 et diffusé par :