Invicro apporte son soutien à l'Initiative de neuroimagerie de la maladie d'Alzheimer





Invicro LLC, qui est une société Konica Minolta, a annoncé aujourd'hui financer l'Initiative de neuroimagerie de la maladie d'Alzheimer (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, ADNI), et deux de leurs éminents scientifiques dans le domaine des biomarqueurs pour la maladie d'Alzheimer, Dr Roger Gunn et Dr Kenneth Marek, rejoindront l'ADNI-Private Partner Scientific Board (PPSB). Invicro est un fournisseur mondial de biomarqueurs d'imagerie, de services de laboratoire fondamentaux, d'analyses avancées et de solutions logicielles pour la découverte et le développement de médicaments.

L'ADNI est une étude multicentrique longitudinale destinée à développer des biomarqueurs cliniques, d'imagerie, génétiques et biochimiques pour la détection précoce et le suivi de la maladie d'Alzheimer (MA). Sa mission est de s'efforcer de détecter la maladie d'Alzheimer (MA) à son stade le plus précoce (phase pré-démentielle) et d'identifier les manières de suivre l'évolution de la maladie en utilisant des biomarqueurs, ainsi que de soutenir les progrès accomplis dans les domaines de l'intervention, de la prévention et du traitement.

« Invicro se félicite d'apporter son soutien à l'ADNI, qui remplit un rôle essentiel pour développer les biomarqueurs qui permettent de progresser en matière d'intervention, de prévention et de traitement pour la maladie d'Alzheimer », a déclaré Dr Gunn, vice-président exécutif des Sciences des données quantitatives chez Invicro et professeur de neuroimagerie moléculaire à l'Imperial College London. « Nous nous réjouissons de rejoindre d'autres leaders de l'industrie au sein du conseil scientifique des partenaires privés pour contribuer à la réussite de cette initiative remarquable. »

Invicro est un chef de file de l'industrie dans les domaines de la neuroimagerie et de l'application de la tomographie par émission de positrons (TEP) et de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour la maladie d'Alzheimer (MA), en parfait alignement sur la mission de l'ADNI. Étant rompue à la coordination des essais d'imagerie cliniques multicentriques de phases II et III à l'échelle mondiale, Invicro assure la gestion et la supervision de l'approvisionnement en radiotraceurs, ainsi que la gestion des données centralisée, et l'analyse avancée des critères d'évaluation de l'imagerie dans le cadre du développement des médicaments et de la recherche clinique liés à la maladie d'Alzheimer (MA).

« Au nom d'Invicro, nous sommes heureux de participer à une initiative aussi passionnante et prometteuse pour faire avancer la recherche sur la maladie d'Alzheimer », a souligné Dr Marek, scientifique émérite chez Invicro. « La recherche et les nouveaux biomarqueurs d'Invicro ont été des éléments importants qui ont fait progresser les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer (MA) et les maladies neurodégénératives. »

L'ADNI-PPSB, convoqué par la Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) (Fondation pour les instituts nationaux de la santé), sert de forum pour dialoguer ouvertement sur l'état d'avancement du projet et les nouvelles tendances en matière de recherche et de développement dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. La « FNIH est ravie qu'Invicro rejoigne l'ADNI-PPSB, qui crée une plateforme précompétitive permettant aux partenaires de participer à des échanges scientifiques sur des études », a souligné Joseph Menetski, Ph.D., vice-président associé, FNIH. « Nous nous réjouissons de bénéficier de l'expertise d'Invicro en neuroimagerie qui contribuera à l'objectif de l'ADNI consistant à définir la progression de la maladie d'Alzheimer (MA). »

À propos d'Invicro

Invicro, dont le siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts, a été fondée en 2008. La société possède aujourd'hui des bureaux, laboratoires et cliniques dans le monde entier, de la côte est à la côte ouest des États-Unis, en Europe et en Asie, qui apportent un soutien aux principales sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et aux plus grandes universités de recherche. L'équipe multidisciplinaire d'Invicro fournit des solutions pour contribuer à renforcer la découverte et le développement de médicaments qui changent la vie à tous les stades du pipeline de développement (phase 0 à IV), en tirant parti de toutes les modalités d'imagerie parmi un vaste ensemble de domaines thérapeutiques, notamment en neurologie, oncologie, cardiologie et pneumologie. Les services de biomarqueurs quantitatifs d'Invicro, ses outils d'analyse avancée, et ses prestations cliniques opérationnelles, sont pris en charge par les plateformes logicielles d'Invicro leaders de leur secteur, VivoQuant® et iPACS®.

Invicro, qui est une société Konica Minolta, participe à l'initiative de médecine de précision de celle-ci, destinée à accélérer la médecine personnalisée, découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques, et développer des technologies de soins novatrices pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. Avec sa société soeur Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les toutes dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, notamment pour l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.invicro.com.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses activités de technologies d'affaires, de soins de santé et au contact de l'industrie, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain, et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses clients estimés. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travaux de ses clients, et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://www.konicaminolta.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 18:05 et diffusé par :