Classement GreenMetric 2019 - L'UdeS maintient sa 1re position au Canada grâce à un effort soutenu de sa communauté

SHERBROOKE, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Toujours première au Canada en développement durable, l'Université de Sherbrooke obtient le 22e rang mondial parmi les 780 universités de 87 pays qui ont pris part au UI GreenMetric World University Rankings 2019.

Il s'agit d'une performance digne de mention, puisque malgré une hausse de participation, l'Université de Sherbrooke conserve son rang mondial et national à ce classement annuel, qui prône la collaboration entre institutions et l'amélioration continue des performances en environnement. Il est d'ailleurs à noter que six universités canadiennes figurent cette année dans le top 100 mondial.

Au classement général, l'UdeS a obtenu 8175 points sur une possibilité de 10?000, grâce à une performance remarquable dans tous les secteurs analysés. «?Notre plan de développement durable 2018-2022 constitue un élément important de ce succès et contribue à l'intégration de ces principes par l'ensemble de notre communauté universitaire. Cette première position à l'échelle canadienne est le fruit d'un effort collectif, et nous pouvons tous en être fiers?», mentionne la vice-rectrice à l'administration et au développement durable, professeure Denyse Rémillard.

Des actions concrètes pour des campus verts et écoresponsables

À l'UdeS, le développement durable se vit concrètement au niveau de la gestion universitaire. Parmi les résultats tangibles qui permettent à l'UdeS de se démarquer, soulignons la gestion des matières résiduelles, pour laquelle l'engagement de la communauté universitaire permet de détourner 72 % de l'enfouissement, les mesures d'économie d'eau déployées depuis les années 2000, qui ont permis de réduire la consommation d'eau de plus de 50 %, de même que le programme d'efficacité énergétique, qui a permis de réduire de 40 % l'intensité énergétique des bâtiments.

Le programme de libre accès au transport en commun pour les étudiantes et étudiants de Sherbrooke, le nouveau programme d'accès au transport en commun pour le personnel, les mesures pour faciliter les déplacements entre les campus de même que l'installation de bornes de recharge et de nombreuses mesures de soutien au transport actif font partie du cocktail de mesures de mobilité durable de l'Université qui sont reconnues dans ce classement GreenMetric.

Le classement 2019 reconnaît également l'offre d'activités pédagogiques en lien avec l'environnement et le développement durable, de même que le dynamisme de la communauté de chercheuses et chercheurs dans ces domaines, ainsi que les nombreuses initiatives et projets issus de la communauté étudiante.

Le classement UI GreenMetric WUR

Publié pour la dixième fois, UI GreenMetric World University Rankings compare les mesures prises par les universités pour favoriser un développement durable de leurs campus ainsi que leur gestion des enjeux environnementaux. Il repose sur 39 indicateurs couvrant l'aménagement et les infrastructures des campus, l'énergie et les changements climatiques, les matières résiduelles, la gestion de l'eau, le transport et l'éducation.

