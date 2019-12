Les Aliments Maple Leaf obtient la première facilité de crédit liée au développement durable au Canada





Les modalités intègrent des objectifs environnementaux au financement amélioré

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI, « l'entreprise ») devient la première entreprise au Canada à obtenir des modalités liées au développement durable pour ses facilités de crédit. Aujourd'hui, l'entreprise a signé une modification apportée à ses facilités de crédit existantes afin d'inclure des modalités qui réduisent le taux d'intérêt appliqué à la facilité de prêt à l'atteinte d'objectifs de durabilité clés.

Ces modifications reflètent l'objectif de Maple Leaf de créer des valeurs opérationnelles convaincantes en faisant progresser sa vision d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. Étant donné que la durabilité est au coeur de sa stratégie opérationnelle, l'entreprise a récemment annoncé qu'elle était devenue la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde et l'une des trois entreprises de protéines animales au monde à établir les objectifs basés sur la science de l'initiative mondialement respectée, Science-Based Targets, pour la réduction de ses émissions.

« Nous sommes fiers d'être la première grande entreprise alimentaire au monde à être carboneutre et ravis d'être la première entreprise canadienne à obtenir des modalités de financement qui récompensent notre engagement à réduire radicalement notre empreinte environnementale », affirme Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf.

BMO Marchés des capitaux est le seul chef de file et teneur de livre des modalités de crédit et est intervenue en qualité d'agent de structuration chargé de la durabilité, collaborant avec les Aliments Maple Leaf afin d'intégrer les objectifs de durabilité aux facilités de crédit. Les chefs de file coarrangeurs sont BMO Marchés des capitaux, la Banque Scotia, RBC, CIBC et Rabobank Canada. Quatre prêteurs de plus ont participé : Bank of America, JP Morgan Chase, la Financière Banque Nationale et la Banque Toronto-Dominion.

Les facilités de crédit sont constituées d'une ligne de crédit consenti renouvelable non garantie et de deux facilités à terme existantes non garanties dont le total est un financement de deux milliards de dollars sur une période allant de 2019 à 2024.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles de l'entreprise et des hypothèses portant sur son rendement environnemental, sa durabilité et ses efforts de réduction d'émissions, ainsi que sur l'efficacité de ces efforts et ces initiatives. Étant donné que ces énoncés prospectifs relèvent d'événements futurs, les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs tels que : le rendement en matière d'exploitation, les résultats des initiatives de durabilité et de réduction des émissions, le rendement de tierces parties auxquelles les compensations sont achetées et les processus de certification des compensations par de tierces parties. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, évaluations, prévisions et projections actuelles, mais il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats ou les événements anticipés par l'entreprise se réaliseront. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le rapport de gestion annuel de l'entreprise pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, sa notice annuelle la plus récente (les deux pouvant être consultés sur SEDAR au www.sedar.com) et son rapport sur la durabilité le plus récent disponible au www.mapleleaffoods.com.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

