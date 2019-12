iX Biopharma obtient une licence de fabrication de cannabis en Australie





L'Office australien de contrôle des stupéfiants accorde à iX Biopharma une licence de fabrication de cannabis

Le groupe est l'un des premiers à avoir obtenu en Australie une licence pour la fabrication de produits à base de cannabis, y compris ses nouvelles gaufrettes de cannabis utilisant la technologie sublinguale brevetée WaferiXtm

Le groupe a présentement obtenu toutes les licences nécessaires pour ses installations TGA cGMP australienne afin de fabriquer, importer et exporter du cannabis médicinal

Xativatm, la gaufrette de cannabidiol sublingual médicinal du groupe, présente des avantages évidents par rapport aux produits existants sur le marché

SINGAPOUR, 11 décembre 2019 /CNW/ - La société pharmaceutique spécialisée iX Biopharma Ltd (SGX : 42C) (« iX Biopharma » ou, avec ses filiales, « le groupe ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui que sa filiale à 100 %, iX Syrinx (« Syrinx »), a obtenu de l'Office australien de contrôle des stupéfiants une licence de fabrication de cannabis conformément au Narcotics Drugs Act de 1967. En vertu de cette licence, le groupe est autorisé à fabriquer et à fournir des extraits et des teintures de cannabis et de résines de cannabis.

Il s'agit d'une étape importante pour le groupe. Syrinx exploite des installations certifiées TGA cGMP et détient des licences d'importation et d'exportation de cannabis et de poisons d'État; avec la nouvelle licence de fabrication de cannabis, le groupe est désormais en mesure de participer pleinement au marché mondial du cannabis médical.

Il est important de noter que le groupe sera en mesure de fabriquer et de distribuer ses nouvelles gaufrettes de cannabis sublinguales Xativatm en Australie grâce au programme australien d'accès spécial et sur les marchés étrangers. Xativatm repose sur WaferiXtm, la technologie innovante et brevetée d'iX Biopharma, pour améliorer la vitesse et le niveau d'absorption ainsi que la prévisibilité des effets du cannabis médicinal. Xativatm offre aux patients une façon plus élégante et plus discrète de consommer du cannabis médicinal par rapport aux formes posologiques existantes pour le cannabis telles que les joints, les vapeurs et les teintures, et offre donc à l'utilisateur un confort supérieur. Le groupe a reçu des commentaires de la part de médecins australiens selon lesquels les avantages de Xativatm et sa différenciation par rapport aux autres offres du marché sont clairs et très recherchés.

Produite grâce à la technique de lyophilisation exclusive d'iX Biopharma, la matrice poreuse et amorphe de WaferiXtm contenant les molécules actives de CBD est conçue pour se dissoudre rapidement dans l'espace sublingual. Les principes actifs sont ensuite transportés rapidement à travers la membrane sublinguale dans les vaisseaux sanguins pour un début d'action rapide.

« À l'échelle mondiale, la consommation de cannabis pour le traitement d'un large éventail d'affections médicales augmente à un rythme exponentiel. L'octroi de la licence de fabrication de cannabis arrive à un moment très opportun car celle-ci nous permet de fabriquer, distribuer et promouvoir Xativatm comme la référence en matière de cannabis médicinal, et pour tracer ainsi une nouvelle trajectoire de croissance pour le groupe », a déclaré Eva Tan, directrice de la stratégie commerciale et d'entreprise de iX Biopharma.

Pour en savoir plus sur Xativatm, suivez le lien : [http://www.ixbiopharma.com/xativa]

À propos d'iX Biopharma Ltd

iX Biopharma est une entreprise spécialisée en produits pharmaceutiques et nutraceutiques, cotée sur l'indice Catalist de la Bourse de Singapour (SGX-ST). Exploitant un modèle commercial entièrement intégré, depuis le développement de médicaments jusqu'à la fabrication et l'approvisionnement, elle possède des installations en Australie. Le groupe s'attache à développer et à commercialiser des produits thérapeutiques pour les maladies touchant le système nerveux central en utilisant de formules innovantes brevetées pour l'administration par voie sublinguale.

