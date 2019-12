Les 911 Carrera S et 911 Carrera 4S Coupé et Cabriolet 2020 livrables avec boîte manuelle





TORONTO, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche propose une boîte manuelle 7 vitesses pour les 911 Carrera S et 4S Coupé et Cabriolet 2020. Celle-ci peut être spécifiée sans supplément comme alternative à la boîte Porsche Doppelkupplung (PDK) 8 vitesses livrée de série. La boîte manuelle 7 vitesses est assortie de l'ensemble Sport Chrono livré de série. Cet ensemble comprend les supports moteur dynamiques, le mode PSM Sport, la fonction de synchronisation du régime en rétrogradation et le bouton au volant qui permet de sélectionner les modes Normal, Sport et Sport Plus, ainsi que le mode réglable « Individuel ». À l'instar des générations précédentes des 911 Carrera S et 4S, la boîte manuelle est dotée de série du différentiel autobloquant mécanique avec répartition du couple (PTV) au lieu du différentiel autobloquant infiniment variable à commande électronique qui équipe de série les modèles munis de la boîte PDK.

L'option boîte manuelle autorise des performances remarquables et procure une expérience au volant stimulante. Équipée de la boîte manuelle, la 911 Carrera S boucle le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et atteint 308 km/h en vitesse de pointe sur piste. La nouvelle 911 Carrera S Coupé avec boîte manuelle pèse 3 298 livres (1 496 kilos).

Il est possible de commander dès maintenant les 911 Carrera S et 4S 2020 avec boîte manuelle 7 vitesses et leur arrivée dans les Centres Porsche du Canada est prévue au printemps 2020.

La 911 Carrera S 2020 avec boîte manuelle est proposée à 129 100 $ (PDSF) et la 911 Carrera 4S Cabriolet à 137 400 $.

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Ouvert cette année à Mississauga, un Centre de distribution de pièces dessert le réseau de 19 Centres Porsche du Canada. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

