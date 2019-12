B-Yond remporte le prix du « Produit et solution IA les plus innovants » aux Telecom Review Excellence Awards





B-Yond a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix « Produit et solution d'intelligence artificielle (IA) les plus innovants », édition 2019, aux Telecom Review Excellence Awards, à Dubaï. Ce prix succède de près à celui de la « Meilleure solution IA pour le service client » que B-Yond a remporté lors du sommet IA Telco, et la sélection de B-Yond en début d'année, parmi les « Gartner Cool Vendors » (Excellents fournisseurs Gartner) pour la gestion commerciale de ses services de communications.

B-Yond a été sélectionné parmi plusieurs fournisseurs de classe mondiale, pour sa plateforme IA, INFINITY, la meilleure de sa catégorie, ainsi que pour son solide portefeuille de produits et solutions axés sur les fournisseurs de services de communication (FSC). Pour développer ses solutions, B-Yond adopte une approche innovante et unique axée sur le client, qui permet aux FSC de corréler directement leurs décisions d'investissement avec la satisfaction du client et les revenus.

Les Telecom Excellence Awards (Prix d'excellence en télécommunications) sont décernés, avec la plus haute crédibilité et intégrité, par un jury composé des meilleurs analystes de l'industrie. Dans le secteur des télécommunications, ce prix honore le leadership éclairé et l'innovation des lauréats.

« Nous sommes honorés et fiers d'accepter ce prix comme une validation de l'engagement de B-Yond envers l'innovation en IA et les produits de classe mondiale que nous offrons aux clients », a déclaré Rahul Chandra, vice-président exécutif, Partenariats et Commercialisation. « Au sein des FSC, adopter l'IA pour stimuler la transformation de l'entreprise est une priorité stratégique majeure, et il est essentiel de trouver le bon partenaire pour vraiment libérer ce potentiel. Nous sommes ravis de nous associer aux FSC et de proposer ces solutions primées pour faciliter leurs parcours en IA. »

« Grâce à son approche unique basée sur l'IA, B-Yond aide les FSC à mesurer et à améliorer leur expérience client », a ajouté Toni Eid, PDG de Trace Media International. « Nous sommes ravis de reconnaître B-Yond pour son innovation exceptionnelle et le soutien offert aux FSC dans leurs initiatives d'IA. »

À propos de B-Yond

B-Yond fournit un logiciel d'automatisation réseau basé sur l'IA, pour aider les fournisseurs de services de communication (FSC) à automatiser, optimiser et monétiser leur infrastructure réseau et leurs processus métier.

À l'heure où les FSC entreprennent des initiatives de transformation numérique et où les réseaux deviennent de plus en plus complexes et dynamiques, B-Yond offre aux FSC parmi les plus importants au monde, une combinaison unique de technologie d'intelligence artificielle, en attente de brevet, d'expertise réseau, et d'expérience éprouvée en matière de déploiement, afin de les aider à réaliser leurs objectifs d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.b-yond.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 16:45