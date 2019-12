Signature de l'ACEUM : la Chambre insiste sur l'importance d'une ratification rapide de l'accord pour assurer la prospérité économique des entreprises de la métropole





MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit de la signature de la nouvelle version de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui a eu lieu hier à Mexico. La Chambre insiste sur l'importance de ratifier rapidement l'entente, afin d'assurer la stabilité de l'environnement d'affaires nord-américain au grand bénéfice de nos entreprises et de l'emploi.

«?L'accès au marché nord-américain constitue l'une des assises fondamentales de notre économie. Tous les gouvernements successifs à Québec, de même que l'ensemble des acteurs économiques et des regroupements patronaux et syndicaux, conviennent que notre prospérité collective repose sur notre capacité à vendre nos produits et services à l'extérieur de nos frontières. De fait, l'ALENA a été un grand facteur de succès pour nos entreprises et pour la métropole. Bon nombre d'investissements étrangers et de sièges sociaux se sont localisés ici justement parce que l'ALENA garantissait un accès privilégié au marché nord-américain. Il était impératif d'en arriver à une négociation fructueuse d'un nouvel accord », a déclaré Michel Leblanc, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«?Maintenant que nous avons une nouvelle entente, nous devons la ratifier sans délai. Tous conviendront que l'ACEUM n'est pas parfait en tous points. Pour en arriver à un accord, le gouvernement a dû consentir à certains compromis. Il est d'ailleurs tout à fait approprié que des discussions aient lieu à l'échelle nationale pour atténuer adéquatement ces situations. Mais il faut éviter que « le mieux ne devienne l'ennemi du bien » en faisant obstacle à la ratification rapide de l'ACEUM. Dans ce contexte, nous invitons tous les partis politiques fédéraux à appuyer l'entente. En terminant, la Chambre tient à saluer le leadership du gouvernement du Canada et, en particulier, de la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui ont fait preuve d'une persévérance exemplaire pour en arriver à la meilleure entente possible », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7?500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

