Suspension de la négociation par l'OCRCVM - INCB

Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau ») souhaite porter à l'attention des actionnaires de Canfor Corporation (« Canfor ») le rapport émis par Glass Lewis, un fournisseur indépendant de services de gouvernance mondiaux, qui recommande de...

Hier soir, les cols bleus et cols blancs de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, dans la MRC de Charlevoix, ont voté majoritairement pour l'entente de principe conclue entre la partie syndicale et les représentants patronaux. Il s'agit...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : International Cannabrands Inc. Symbole CSE : INCB (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 14 h 56 L'OCRCVM...