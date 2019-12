Avis aux médias - Négociations du secteur public 2019-2020 - La FTQ réagit aux offres salariales du gouvernement





QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés dans le secteur public (SCFP, SQEES-298, SEPB, UES 800) invitent les médias à une conférence de presse au cours de laquelle la centrale va réagir aux offres salariales du gouvernement du Québec dans le cadre des négociations du secteur public.

La pénurie, la rétention et l'amélioration des conditions d'exercice d'emploi du personnel ainsi que la rémunération sont au coeur de cette négociation. Le gouvernement doit saisir l'occasion de tourner la page sur les mesures d'austérité qui ont tant fait mal aux réseaux de la santé et de l'éducation, et de reconnaitre les compétences et le dévouement des travailleuses et travailleurs du secteur public.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Réactions de la FTQ aux offres salariales du gouvernement



Date : 12 décembre 2019



Heure : 13 h 45



Où : 1050, rue des Parlementaires, éd. André-Laurendeau, salon Jacques-L'Archevêque (1er étage), Québec.



Qui : Le président de la FTQ, Daniel Boyer, accompagné de représentants du SCFP, du SQEES-298, du SEPB et de l'UES 800.

Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :

Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 36?155,49 $?;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 28?490,15 $?;

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 6,2 %?;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,7 %?;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) : 43,2 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

