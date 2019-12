Les évaluations foncières de la SEFM dépassent 2,96 mille milliards de dollars en 2019





PICKERING, ON, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) a remis aux municipalités de l'Ontario des rôles d'évaluation d'une valeur estimée de 2,96 mille milliards de dollars. Les rôles d'évaluation, fournis une fois par an aux municipalités et à la province de l'Ontario, appuient le calcul de l'impôt foncier et des taxes scolaires pour l'année d'imposition foncière 2020.

« L'Ontario continue à grandir. En 2019, la SEFM a ajouté aux rôles d'évaluation municipaux de la valeur provenant de nouvelles constructions et d'additions aux propriétés existantes, d'une valeur supérieure à 37 milliards de dollars. Cela inclut plus de 44 000 nouveaux logements et 2 000 nouveaux immeubles commerciaux en Ontario », dit Nicole McNeill, présidente et directrice générale.

La SEFM met à jour l'évaluation de la valeur actuelle de chaque propriété en Ontario tous les quatre ans pour saisir les changements apportés aux propriétés et au marché immobilier. La prochaine mise à jour de l'évaluation foncière à l'échelle provinciale aura lieu en 2020, avec une date d'évaluation du 1er janvier 2019.

Bien qu'il n'y ait pas de mise à jour de l'évaluation foncière à l'échelle provinciale en 2019, la SEFM examine les propriétés et met à jour régulièrement les renseignements sur les propriétés afin de fournir un rôle d'évaluation exact chaque année. En novembre, la SEFM a envoyé aux propriétaires plus de 800 000 avis pour refléter les changements à l'évaluation apportés au cours de la dernière année.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont votre propriété est évaluée et consulter les renseignements qui figurent dans nos dossiers, rendez-vous à aboutmyproperty.ca.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le retour du rôle d'évaluation 2019 par la SEFM, consultez notre document d'information.

Au sujet de la SEFM

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son Conseil d'administration composé de 13 membres. Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario.

Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de cinq millions de propriétés en Ontario, ayant une valeur totale de 2,96 mille milliards de dollars. Nos évaluations constituent le fondement sur lequel les municipalités basent les impôts fonciers requis pour payer les services communautaires.

