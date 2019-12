Le 42e Bal de Neige vous invite à célébrer la diversité culturelle, artistique et culinaire du Canada





Aimer l'hiver au grand air ET bien au chaud à l'intérieur... C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

OTTAWA, le 11 déc. 2019 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et députée d'Ottawa-Vanier, a dévoilé aujourd'hui la programmation du 42e Bal de Neige, qui aura lieu du 31 janvier au 17 février 2020 à Ottawa-Gatineau. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Pendant trois weekends, c'est toute la région de la capitale du Canada qui vibrera au rythme du Bal de Neige. La rue Sparks sera le pôle principal des festivités à Ottawa, liant ainsi le centre-ville Rideau, la patinoire du canal Rideau, le marché By, la rue Bank, le Glebe ainsi que la rue Preston. À Gatineau, les festivités se dérouleront au Musée canadien de l'histoire, au ruisseau de la Brasserie et au célèbre terrain de jeux hivernal urbain qu'est le Domaine des flocons, au parc Jacques-Cartier.

En collaboration avec de nombreux partenaires, le Bal de Neige propose une programmation urbaine riche et variée. Les incontournables plaisirs d'hiver, comme la glissade sur tube, le patinage et les sculptures sur glace, partagent la vedette avec des activités culturelles et culinaires.

En 2020, à l'occasion du 150e anniversaire de l'entrée du Manitoba dans la Confédération, le rôle déterminant joué par la Nation métisse sera mis en lumière dans le cadre du Bal de Neige. Nous célébrerons également la 50e saison de patinage sur le canal Rideau.

Du 31 janvier au 17 février 2020, prenez rendez-vous avec la diversité culturelle, artistique et culinaire de notre pays. Consultez le site Web du Bal de Neige et suivez nos comptes de médias sociaux pour connaitre la programmation qui s'offre à vous.

Citations

« Au Canada, nous savons mieux que quiconque comment profiter des plaisirs de l'hiver. Le 42e Bal de Neige, l'une des rencontres hivernales phares au Canada, permettra une fois de plus à la région de la capitale du Canada d'accueillir des visiteurs des quatre coins du pays et du monde. En 2020, nous aurons aussi l'occasion de souligner le rôle important que la Nation métisse a joué dans l'entrée du Manitoba au sein de la Confédération, il y a 150 ans. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis ravie de dévoiler la programmation du Bal de Neige et d'encourager les résidents de la région de la capitale nationale ainsi que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays à participer à ses nombreuses activités hivernales passionnantes. Misant sur le succès de l'an dernier, le festival de cette année a quelque chose à offrir à tout le monde. »

- L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et députée d'Ottawa-Vanier

Les faits en bref

Le Bal de Neige aura lieu du 31 janvier au 17 février 2020, durant les weekends, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Toutes les activités se dérouleront également le lundi 17 février, jour de la Famille en Ontario.

La Tournée Hockey d'ici de Rogers s'arrêtera à la place Marion-Dewar, devant l'hôtel de ville d'Ottawa, au cours du deuxième weekend du Bal de Neige.

La rue Sparks est présentée par Tim Hortons et la Zone d'amélioration commerciale de la rue Sparks. La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est le principal commanditaire de la patinoire du canal Rideau et du service de navette Bus-O-Neige. Le Domaine des flocons, présenté par Tim Hortons, est une coproduction de la Ville de Gatineau et de Patrimoine canadien.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 800 bénévoles. En moyenne, 600 000 visiteurs participent aux festivités, dont près du tiers provient de l'extérieur de la région.

Les visiteurs sont encouragés à utiliser le service de navette gratuit Bus-O-Neige OLG du Bal de Neige.

