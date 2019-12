Excellence Canada et Canada-Vie annoncent les Employeurs hors pair du Mois de la santé au travail au Canada 2019





TORONTO, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada et Canada-Vie ont le plaisir d'annoncer les Employeurs hors pair du Mois de la santé au travail au Canada 2019MD. Ces organismes sont reconnus pour leur planification et leurs actions visant à favoriser des milieux de travail sains et sécuritaires sur les plans physique et psychologique. Ils s'efforcent de s'améliorer continuellement dans quatre grands domaines d'intérêt, à savoir :



Styles de vie sains

Il s'agit d'aider les employés à développer et à maintenir des habitudes de vie saines, à bien manger, à faire de l'exercice, à abandonner des habitudes malsaines ou risquées et à utiliser de façon optimale le système de santé.

Santé mentale et culture du milieu de travail

La culture est créée, renforcée et soutenue par des relations et des communications continues qui ont une influence importante sur la santé et la sécurité psychologiques. La culture organisationnelle reflète des valeurs qui soutiennent la santé mentale, comme la confiance, l'équité, le respect, la diversité, l'inclusion et le travail d'équipe. Environnement physique

Dans le but de réduire le risque de décès et d'incapacités en milieu de travail, ce domaine d'intérêt consiste à aborder pleinement et continuellement les questions de santé et de sécurité au travail, y compris les répercussions possibles des nouvelles technologies, des changements au niveau de la production, des exigences croissantes en matière de temps et de mesures de limitation des coûts.

Responsabilité sociale d'entreprise

L'interrelation entre la communauté, le milieu de travail et l'employé est reconnue comme ayant une incidence sur la santé et le mieux-être des employés, ainsi que sur la santé et le rendement de l'organisation. Les activités liées à la RSE sont souvent perçues comme volontaires et vont au-delà de ce qui est requis ou de ce que la loi stipule.

Les lauréats de cette année sont, en ordre alphabétique :

AGS Rehab Solutions inc. Mississauga Ont. Alberta Blue Cross Edmonton Alb. Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario Ottawa Ont. Hôpital General and Marine de Collingwood Collingwood Ont. Creative Options Regina, inc. Regina Sask. Centre régional de santé de Dryden Dryden Ont. EHC Global Oshawa Ont. Hamilton Health Sciences Corporation Hamilton Ont. Hickman Automotive Group St. John's T.-N.-L. Lethbridge College Lethbridge Alb. London Hunt and Country Club London Ont. Ressources naturelles Canada ? CanmetÉNERGIE ? Ottawa Nepean Ont. Organizational Solutions inc. Burlington Ont. Société de l'aide à l'enfance de Peel Mississauga Ont. Quadrangle Architects Limited Toronto Ont. Réseau local d'intégration des services de santé du Sud-Ouest London Ont. Square inc. Toronto Ont. Three Point Capital Kelowna C.-B. Travel Alberta Calgary Alb. Université de Guelph Guelph Ont. Université de Waterloo Waterloo Ont. Vancouver Island Brewing Victoria C.-B. Administration aéroportuaire de Victoria Sidney C.-B.

Pour savoir ce qu'il faut pour être un employeur hors pair dans le cadre du Mois de la santé au travail au Canada 2019MD, consultez le site .

Les candidats de l'an prochain peuvent présenter leur demande en ligne à l'adresse https://healthyworkplacemonth.ca/prix/?lang=fr à compter du 1er août 2020. La date limite pour présenter une demande est le 31 octobre et les lauréats de 2020 seront annoncés le 7 décembre 2020.

Excellence Canada, un organisme indépendant sans but lucratif, aimerait remercier Canada-Vie pour sa générosité et son soutien à titre de commanditaire principal du Mois de la santé au travail au Canada MD. Établi par Excellence Canada il y a plus de 20 ans, le Mois de la santé au travail au CanadaMD est célébré au mois d'octobre de chaque année. Notre site Web fournit aux organisations les ressources, les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour mettre en oeuvre la stratégie à long terme de Milieu de travail sain.

Nous remercions tous nos commanditaires :

Commanditaire principal

Canada-Vie

Championne de l'excellence

Manuvie

Commanditaires participants

BestLifeRewarded

Civic Action

Région de Durham

SE Health

CSPAAT

À propos de Canada-Vie

Canada-Vie est un spécialiste de premier plan en matière d'assurance, de gestion du patrimoine et de garanties, et elles s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et proposons une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise.

À titre d'entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes d'investissement communautaire établis par Imagine Canada, nos compagnies font don d'un minimum d'un pour cent du bénéfice avant impôts aux collectivités où vivent et travaillent nos employés et nos clients. Ce qui inclut 13,3 millions de dollars en dons versés en 2018 à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.

À propos d'Excellence Canada

Excellence Canada est une organisation indépendante sans but lucratif engagée à faire progresser l'excellence organisationnelle partout au Canada. En tant qu'autorité nationale pour les Prix Excellence, innovation et mieux-êtreMD, Milieu de travail sainMD et Santé mentale au travailMD, Excellence Canada propose des cadres de travail, des normes et des vérifications d'excellence ainsi que des certifications à des organisations de toute taille dans tous les secteurs. Elle est aussi dépositaire et juge du programme des Prix Canada pour l'excellence, qui ont pour présidente d'honneur Son Excellence la très honorable Julie Payette, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D., C.Q, gouverneure générale du Canada.

