Les nouveaux FPGA CrossLink-NX de Lattice introduisent un leadership en matière de puissance et de performance aux applications intégrées d'IA Vision et Edge





Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), le leader des solutions programmables à faible puissance, a annoncé aujourd'hui le premier FPGA développé sur sa nouvelle plateforme FPGA Nexustm de Lattice : CrossLink-NXtm. Ce nouveau FPGA fournit la faible puissance, le facteur de forme réduit, la fiabilité et la performance dont les développeurs ont besoin pour créer des solutions de vision et d'IA intégrées innovantes pour les systèmes de communications, de calcul, industriels, automobiles et grand public.

D'après Patrick Moorhead, le président et fondateur de Moor Insights & Strategy, « Les tendances technologiques telles que la connectivité 5G, les analyses basées sur le nuage, l'automatisation industrielle et les foyers intelligents stimulent la demande de solutions de vision intégrées qui prennent en charge l'apprentissage machine (AM). Cependant, les problèmes de latence des données, de coûts et de confidentialité associés aux analyses d'AM basées dans le nuage ont suscité un intérêt parmi les développeurs pour déplacer davantage de traitement des données depuis le nuage vers l'Edge. Mais pour ce faire, les FEO ont besoin d'avoir accès à des solutions d'inférence IA/AM de l'Edge qui offrent un traitement des données aux performances élevées, un fonctionnement à faible puissance, et un facteur de forme réduit. »

Les FPGA sont une plateforme matérielle d'autant plus attirante pour les applications de vision et d'IA intégrées, qu'elles exécutent leurs fonctions en parallèle. Cette architecture parallèle accélère considérablement certaines charges de travail du traitement, notamment l'inférence des données.

« Les systèmes de vision intégrés deviennent de plus en plus complexes ; de nombreux systèmes utilisent aujourd'hui plusieurs capteurs d'images, affichages et appareils photo. La mise en oeuvre de tels systèmes dans l'Edge, où la taille et la consommation énergétique de l'appareil sont essentielles, ajoute encore plus de complexité à la conception », a déclaré Bill Pu, cofondateur et président de Leopard Imaging. « Avec leur très faible consommation énergétique, leur petite taille, leurs interfaces aux performances élevées, et leur bibliothèque logicielle et d'IP solide, les FPGA CrossLink-NX de Lattice nous permettent de développer rapidement et facilement des applications de relais, d'agrégation et de division de signal vidéo pour nos clients industriels et automobiles à l'aide d'un seul appareil, nous épargnant ainsi de nombreuses heures et ressources de développement. »

La famille CrossLink-NX a été conçue à l'aide de la nouvelle plateforme Nexus de Lattice, qui combine un processus de fabrication FD-SOI de 28 nm à une nouvelle architecture de tissu FPGA conçue par Lattice et optimisée pour un fonctionnement à faible consommation énergétique dans un petit facteur de forme.

« Non seulement CrossLink-NX est en tête en termes de consommation énergétique, de facteur de forme, de fiabilité et de performance par rapport aux FPGA concurrents similaires, mais il est également soutenu par une bibliothèque solide de logiciels de conception, de blocages des IP et de conceptions de référence pour les applications » a déclaré Gordon Hands, directeur du marketing produit, chez Lattice Semiconductor. « Cela permet aux développeurs d'intégrer facilement et rapidement les FPGA CrossLink-NX dans des conceptions Edge nouvelles ou existantes. »

Les caractéristiques clés du CrossLink-NX incluent :

Faible puissance : bâti sur la plateforme FPGA Nexus de Lattice, CrossLink-NX offre une réduction de la consommation énergétique pouvant aller jusqu'à 75 %, par rapport aux FPGA concurrentes de classe similaire.

Grande fiabilité : CrossLink-NX a un taux d'erreurs soft (Soft Error Rate, SER) pouvant être jusqu'à 100 fois inférieur aux FPGA similaires de sa catégorie, ce qui en fait une solution attirante pour les applications stratégiques qui doivent fonctionner de façon sécurisée et fiable. L'appareil CrossLink-NX initial est conçu pour prendre en charge les environnements exigeant une grande robustesse que l'on trouve dans les applications d'extérieur, industrielles et automobiles.

Performance : CrossLink-NX fournit une performance améliorée rendue possible par trois éléments clés : Prise en charge E/S rapide : les FPGA CrossLink-NX sont parfaitement adaptés pour les applications de vision intégrées grâce à une prise en charge rapide de plusieurs E/S, y compris MIPI, PCIe et mémoire DDR3. Performance instantanée : pour mieux prendre en charge les applications dans lesquelles un temps de démarrage long du système n'est pas acceptable, telles que les contrôles de moteur industriels, CrossLink-NX permet une configuration E/S ultrarapide en 3 ms et une configuration totale de l'appareil en moins de 15 ms. Ratio mémoire-logique élevé : afin d'alimenter efficacement l'inférence de l'IA dans les appareils Edge, CrossLink-NX contient 170 octets de mémoire pour toutes les cellules logiques, le ratio mémoire-logique le plus élevé de sa catégorie, offrant une performance double par rapport aux générations précédentes.

Facteur de forme réduit : pour soutenir la miniaturisation du système client, le premier appareil CrossLink-NX est disponible dans un facteur de forme 6 x 6 mm qui peut être jusqu'à dix fois plus petit que les FPGA concurrents similaires de sa catégorie.

Outils logiciels et IP : en plus de son nouveau logiciel de conception, Lattice Radiant 2.0, Lattice propose une bibliothèque conséquente de coeurs IP parmi les plus prisés, avec des interfaces telles que MIPI D-PHY, PCIe, SGMII et OpenLDI, ainsi que des démonstrations pour les applications de vision intégrée courantes comme l'agrégation d'un capteur d'image 4:1.

Prévu à l'origine pour une disponibilité en 2020, Lattice commercialise le CrossLink-NX en avance et distribue déjà des appareils à des fins d'essai auprès de certains clients sélectionnés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.latticesemi.com/CrossLink-NX.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) est le leader des solutions programmables à faible puissance. Nous résolvons les problèmes des clients sur l'ensemble du réseau, de l'Edge au Cloud, sur les marchés en pleine croissance des communications, de l'informatique, industriel, de l'automobile et de la grande consommation. Notre technologie, nos relations de longue date et notre engagement envers une assistance de niveau international permettent à nos clients de mettre sur le marché rapidement et facilement leurs innovations afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour en savoir plus sur Lattice, rendez-vous sur www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo ou Youku.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (et ses conceptions) et les désignations de produits spécifiques sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat légale entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : Les autres noms de produit figurant dans le présent communiqué sont cités à des fins d'identification uniquement et peuvent constituer des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

