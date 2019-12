Premier Tech et l'équipe cycliste Astana Pro Team renouvellent leur partenariat





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer le prolongement de son partenariat avec l'équipe cycliste Astana Pro Team, et ce, pour les trois prochaines saisons.

Astana Pro Team, reconnue pour sa quête constante de l'excellence, inscrit chaque saison plusieurs grandes victoires à son palmarès et figure parmi les meilleures équipes du UCI WorldTour. Tout comme Premier Tech, Astana est animée par le désir de s'entourer de gens de talent poussés par l'ambition afin de repousser les limites au-delà des standards. C'est en misant sur le travail d'équipe et le dépassement de soi, que Premier Tech et Astana Pro Team se positionnent continuellement en tête de file, visant toujours plus loin. Avec autant de points en commun, cette association n'aurait pu être plus naturelle.

« Cette collaboration s'inscrit dans le prolongement de notre engagement de longue date à promouvoir la santé, l'éducation et le sport au moyen de partenariats significatifs », a précisé Jean Bélanger, Président et chef de l'exploitation de Premier Tech. « Premier Tech est d'autant plus fière de retrouver un coureur québécois - Hugo Houle - au coeur de la formation Astana ».

« Astana est heureuse de poursuivre ce partenariat avec Premier Tech, une entreprise de classe mondiale très proche de nos valeurs. C'est en travaillant ainsi ensemble vers nos objectifs que nous continuerons d'en faire un partenariat gagnant-gagnant sur toute la ligne », ajoute Alexandr Vinokurov, Directeur général de l'équipe Astana Pro Team.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au coeur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 500 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de près de 900 millions de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

