PTW International présente Orange Rock Studios, leur filiale en développement de jeux et de produits

Pole to Win International, Ltd. (PTW), l'impartiteur de services de technologie et de jeux vidéo, leader du secteur, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une filiale, Orange Rock Studios. Orange Rock Studios améliorera les services offerts par PTW, un pilier de l'industrie du jeu vidéo avec des clients renommés à travers divers plateformes.

« C'est le moment idéal pour se renouveler », nous confie Deborah Kirkham, PDG de PTW. « À Orange Rock, nous encourageons l'utilisation des nouvelles technologies dans la création de projets pour les générations Y et Z, avec rigueur et ingéniosité. En étroite collaboration avec nos clients, nous visualisons et réalisons des expériences digitales. »

« Orange Rock est le moteur qui va aider à construire le futur de PTW en nous permettant d'offrir chacune de nos lignes de services existantes, assurance qualité, soutien à la clientèle, production audio, localisation et traduction à 'avant de leurs champs grâce au développement d'outils internes de pointe. Nous offrirons des services créatifs qui accéléreront notre progression vers l'avenir, tout en impliquant les consommateurs et les joueurs à travers le monde. »

Le président actuel des studios indiens et nord-américain, Katsuri Rangan, prendra la tête d'Orange Rock Studios en tant que PDG. Rangan a été au coeur des innovations de PTW pendant presque dix ans. Il a été alors évident de le désigner pour diriger un projet tel que celui-ci. « L'industrie du jeu vidéo est à un tournant décisif, avec les ambitions grandissantes des studios et des exigences de plus en plus fortes de la part des consommateurs vis-à-vis du potentiel prometteur des nouvelles technologies et des dispositifs de développement d'un jeu vidéo. », explique Rangan.

Il continue, « Notre laboratoire d'innovation aide les marques à comprendre le besoin des nouvelles générations de consommateurs au mieux pour pouvoir leur offrir des produits adaptés dans un monde en constante évolution. Nous offrons les produits et les jeux les plus innovants du marché tout en faisant sorte que nos clients puissent livrer un produit unique jamais vu auparavant, et tout cela, à des prix incroyablement intéressants. »

Le but premier d'Orange Rock Studios est de créer la meilleure expérience de marque possible grâce à des services de développement de produits offrant une gestion des idées, du design et du développement. Les ingénieurs d'Orange Rock cherchent à laisser une marque indélébile dans le monde numérique à travers une multitude grandissante de technologies et de dispositifs de développement. Orange Rock Studios est constitué de quatre départements : Le développement de produits, la production de jeux, le recrutement et l'eSports. Orange Rock Studios possède déjà la reconnaissance de l'industrie du jeu vidéo à travers Orange Rock eSports, qui est actuellement l'équipe numéro deux sur PUBG Mobile avec une renommée mondiale grandissante.

À propos de Pole To Win International

Pole To Win International, Ltd. (PTW) est un fournisseur de jeux, de divertissements numériques et de solutions médiatiques interactives, qui compte 16 bureaux dans 10 pays à travers le monde. Notre gamme de services couvre l'assurance qualité, la localisation, l'expérience client, les services d'ingénierie et de développement, ainsi que les services de production audio. PTW apporte ses 25 ans d'expérience et l'infrastructure permettant de créer un soutien personnalisé à des projets et des clients de toutes tailles.

PTW, constituée de filiales mondiales, est une société de portefeuille britannique formée en 2016 sous les auspices de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., cotée dans la 1ère section de la bourse des valeurs de Tokyo, sous le numéro 3657. POLE TO WIN est une marque déposée de Pole To Win Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ptw.com/

