Programmation des fêtes au Musée de la civilisation - Une aventure hivernale spéciale pour se fabriquer des souvenirs en famille

QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La période des Fêtes est un moment privilégié pour se fabriquer des souvenirs en famille. Ne cherchez plus quoi faire durant le congé des Fêtes : le Musée de la civilisation a tout prévu et a concocté une programmation spéciale festive et ludique pour les familles!

Du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, L'Aventure hivernale d'Evelyn Darwin s'installe dans le Grand Hall. Les petits comme les grands prendront plaisir à assister au spectacle de théâtre musical Bizarre blizzard, où l'aventurière Evelyn Darwin part à la recherche de son ami préhistorique le Cromignon. Et parce que les aventures creusent l'appétit, l'atelier de décoration de biscuits Traces de Yéti permettra de mettre à l'épreuve les talents de façon savoureuse et amusante sur des biscuits aux formes étranges rappelant les pattes d'un drôle d'animal... Maquillages préhistoriques, décors thématiques, cherche et trouve grandeur nature et photobooth : une foule d'activités gratuites attendent les familles au Musée!

Cette programmation spéciale des Fêtes s'ajoute aux expositions et ateliers présentement à l'affiche tels les deux grandes expositions Curiosités du monde naturel et Venenum, un monde empoisonné. Ce doublé en sciences naturelles entraîne les visiteurs dans des univers fascinants grâce à des objets insolites, des animaux naturalisés comme le tigre à dents de sabre qui a vécu il y a 12 000 ans et des spécimens vivants : grenouilles, lézard, araignées et poissons. Une excellente occasion de voir l'exposition Curiosités du monde naturel, qui se termine le 19 janvier prochain.

Pour ceux qui souhaitent expérimenter le numérique sous toutes ses formes, les portes du MLab Creaform leur sont grandes ouvertes, tout comme celles de l'exposition Observer. L'expo qui déroute, qui met les cinq sens à l'épreuve! Les plus petits ne sont pas en reste, car l'atelier Il était une fois leur est réservé afin qu'ils puissent revêtir les costumes de leurs personnages de conte de fées préférés et laisser aller leur imaginaire.



Afin que tous puissent profiter pleinement des nombreuses activités offertes et vivre la frénésie de Noël, le Musée de la civilisation est ouvert tous les jours, du lundi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020 de 10 h à 17 h, à l'exception du mercredi 25 décembre.

L'Aventure hivernale d'Evelyn Darwin : programmation détaillée

Du 26 au 31 décembre (le spectacle se poursuit jusqu'au 5 janvier)

Grand Hall - De 12 h à 15 h

Gratuit

Animation

Décors préhistoriques, jeux de fouilles, « cherche et trouve » grandeur nature et photobooth sont réunis pour un évènement rempli de mystère.

Maquillage préhistorique

L'artiste maquilleuse Nathalie J. Simard, change les frimousses en y ajoutant une touche préhistorique!

Atelier de décoration de biscuits Traces de Yéti

Des boules étranges et de drôles d'empreintes indiquent la présence d'une créature mystérieuse...La pâtissière de la Folle Tablée s'en est inspirée pour cuisiner des biscuits à décorer!

Spectacle Evelyn Darwin et le Bizarre blizzard

Une terrible tempête s'annonce. Evelyn Darwin a besoin de ton aide pour retrouver son ami préhistorique le Cromignon. Mais une créature mystérieuse rôde autour de son laboratoire : la légende de l'abominable homme des neiges serait-elle vraie?

Une production de Bellita, designer de spectacles.

Du 26 au 31 décembre et le 5 janvier : représentations à 12 h 30 et 14 h

Du 1er au 4 janvier : 12 h 30

Gratuit

