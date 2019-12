Le Conseil des Jeux du Canada signataire de l'accord-cadre « Le sport au service de l'action climatique »





OTTAWA, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada est fier d'annoncer qu'il a signé l'accord-cadre « Le sport au service de l'action climatique », une initiative d'ONU Changements climatiques et du Comité international olympique (CIO).

Le Conseil s'engage ainsi à rehausser ses efforts et ses ambitions dans la lutte contre les changements climatiques.

Plus concrètement, il s'engage à consolider ses pratiques durables sur les plans économique, social et environnemental, tout en encourageant ses partenaires à faire de même.

L'initiative « Le sport au service de l'action climatique » appelle les organismes sportifs à reconnaître la contribution du secteur aux changements climatiques et la responsabilité qui leur incombe de s'efforcer d'atteindre la neutralité climatique dans les prochaines décennies.

Le Conseil collaborera avec ses partenaires à l'échelle du pays à la promotion de l'action climatique dans le secteur sportif et à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris.

Il s'efforcera de réaliser les cinq engagements prévus dans l'accord-cadre, soit :

promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement; réduire l'impact climatique global; sensibiliser à l'action climatique; promouvoir la consommation durable et responsable; inciter à l'action climatique dans ses communications.

« Le sport a un pouvoir unique de rassembler les gens, et la lutte contre les changements climatiques nécessitera un effort collectif à grande échelle - aujourd'hui et dans un avenir prévisible, affirme Dan Wilcock, président-directeur général du Conseil. Le Conseil des Jeux du Canada est fier de devenir signataire de l'accord-cadre "Le sport au service de l'action climatique", et se réjouit de collaborer à sa mise en application avec les athlètes et intervenants du sport canadien. »

- Dan Wilcock, président-directeur général, Conseil des Jeux du Canada

« Je suis heureux de confirmer que le Conseil des Jeux du Canada appuie la vision énoncée dans l'accord-cadre "Le sport au service de l'action climatique", souligne Evan Johnston, président du conseil d'administration du Conseil des Jeux du Canada. Nous répondons à l'appel d'ONU Changements climatiques et du Comité international olympique en nous engageant à collaborer avec les acteurs des milieux sportifs à la promotion d'une plus grande responsabilité environnementale. »

- Evan Johnston, président du conseil d'administration, Conseil des Jeux du Canada

« Je suis fier que le Conseil des Jeux du Canada se joigne à cet important mouvement mondial de lutte contre les changements climatiques, a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. C'est encourageant et inspirant de voir les communautés sportives du monde entier s'unir pour un avenir plus sain et plus durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La Société hôtesse des Jeux d'été du Canada - Niagara 2021 appuie les principes de l'accord-cadre "Le sport au service de l'action climatique", déclare Doug Hamilton, président du conseil d'administration. La tenue des Jeux à Niagara est une occasion unique de sensibiliser les résidents, les participants et les spectateurs à l'environnement, alors que nous nous efforçons de réduire au minimum l'empreinte des Jeux, notamment grâce à l'emploi de méthodes de construction écologiques. »

- Doug Hamilton, président du conseil d'administration, Jeux du Canada - Niagara 2021

« En tant que partenaires et membres engagés de notre communauté, nous sommes ravis que le CJC ait adopté ces principes porteurs. En tant qu'hôte des prochains Jeux d'hiver, nous sommes bien conscients de l'impact qu'ont eu les changements climatiques dans les dernières années et des retombées positives que pourrait avoir ce programme d'action climatique pour l'avenir de nos jeunes, ont déclaré Wayne Carew et Brian McFeely, coprésidents du conseil d'administration de la Société hôtesse 2023. Nous avons la responsabilité, pour les prochaines générations, de passer à l'action et de faire bouger les choses par la sensibilisation et la mobilisation. »

- Wayne Carew et Brian McFeely, coprésidents du conseil d'administration, Jeux du Canada - Île-du-Prince-Édouard 2023

Contexte

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. La prochaine édition des Jeux aura lieu dans la région de Niagara, du 6 au 21 août 2021.

L'accord-cadre « Le sport au service de l'action climatique » a été élaboré par ONU Changements climatiques et le CIO et lancé en décembre 2018. Une centaine d'organismes sportifs y ont adhéré jusqu'à présent, dont les comités d'organisation des trois prochains Jeux olympiques - Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 2024.

