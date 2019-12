Nouvelle convention collective pour les cols bleus et cols blancs de Beauharnois





BEAUHARNOIS, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les 44 cols bleus et 31 cols blancs de la Ville de Beauharnois ont une nouvelle convention collective. La précédente était échue depuis le 1er janvier 2019.

Notons qu'une première entente de principe avait été rejetée par les membres. Par la suite, la Ville avait fait une demande de médiation. Après deux rencontres, la médiatrice a recommandé aux deux parties d'accepter la nouvelle mouture.

Le 6 décembre dernier, les employés ont voté majoritairement pour l'entente de principe conclue avec la Ville quelques semaines plus tôt.

D'une durée de 5 ans, cette nouvelle convention prévoit des hausses de salaire de 0% pour l'année 2019 et de 2,5% pour 2020. Pour 2021 et 2022, les syndiqués ont obtenu un taux équivalent à l'Indice des prix à la consommation (IPC) plus 0,5% et pour 2023, l'équivalent de l'IPC avec un minimum de 2% et un maximum de 3%.

Les syndiqués ont également obtenu une bonification de la prime de garde, des horaires réduits pour certains postes et des dispositions favorisant la retraite progressive. De plus, quatre cols blancs ont été intégrés dans l'accréditation syndicale à la suite d'une requête en article 39.

«?Malgré plusieurs rencontres qui se sont déroulées dans le respect, la négociation fut très difficile. Bien que les gains aient été en deçà de nos attentes, nous avons quand même réussi à sauvegarder des acquis pour nos membres?», a déclaré Caroline Labelle, conseillère du SCFP.

