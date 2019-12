L'INSEAD ouvre son premier établissement en Amérique du Nord





Le Hub for Business Innovation de l'INSEAD à San Francisco, un établissement à la pointe de l'enseignement du management international, fait son entrée sur le marché américain.

SAN FRANCISCO, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'INSEAD, une des écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Hub for Business Innovation à San Francisco.

Cet établissement ouvrira ses portes en février 2020. Situé dans le centre de San Francisco, le Hub for Business Innovation vient étayer la présence de l'INSEAD à l'international et s'ajouter aux campus de Fontainebleau (France), Singapour (Asie) et Abu Dhabi (Moyen Orient).

L'INSEAD apporte en Amérique du Nord sa vision et ses perspectives sur la conduite des affaires, avec une approche unique parmi les écoles supérieures de commerce, fruit de décennies de travail avec des entreprises internationales et leurs dirigeants. Au cours de cette première année, le Hub for Business Innovation de l'INSEAD proposera une sélection de programmes à destination des cadres d'entreprises et adaptés au marché américain, parmi un portefeuille de plus de 50 programmes proposés par l'INSEAD dans le monde.

Parmi ces programmes individuels, on peut notamment mentionner : Transition to General Management , International Directors Programme , Integrating Performance and Progress , Blue Ocean Strategy , Leading Digital Transformation and Innovation et The Future of AI en partenariat avec la Singularity University.

L'INSEAD proposera également des programmes sur-mesure pour les entreprises américaines et internationales.

Les dirigeants et les entreprises participant à ces programmes pourront ainsi expérimenter les méthodes d'apprentissage immersif de l'INSEAD et bénéficier des recherches inédites de ses professeurs, tout en profitant d'une exposition aux entreprises et à la culture spécifique de la Silicon Valley.

Au-delà de la formation des dirigeants, le concept de ce Hub novateur est de constituer un lieu de rassemblement où établir des connexions, et notamment accueillir de nombreux événements organisés avec des entreprises partenaires, des diplômés et des professeurs de l'INSEAD.

Ilian Mihov, Doyen de l'INSEAD, déclare : « Dès sa création après-guerre en Europe, l'INSEAD s'est distingué en appuyant son enseignement sur la diversité des individus et des perspectives, en créant de nombreuses passerelles, afin de former des dirigeants d'entreprise responsables. S'installer en Amérique du Nord constitue une nouvelle étape dans ce parcours. Nous sommes très reconnaissants envers nos nombreux diplômés qui grâce à leurs dons, ont rendu possible la transformation de ce bâtiment historique en un centre ultramoderne d'apprentissage et d'échange. »

Peter Zemsky, Doyen de l'Innovation à l'INSEAD, qui a supervisé le projet de développement du Hub for Business Innovation, souligne : « À l'heure où l'innovation technologique est de plus en plus mondialisée, les dirigeants où qu'ils se trouvent se doivent de transformer rapidement leur stratégie et leur organisation. Dans le même temps, les dirigeants des entreprises technologiques doivent s'adapter aux attentes totalement inédites concernant l'impact de leurs produits sur la société. L'INSEAD est le partenaire idéal pour acquérir cet apprentissage grâce à son réseau et ses professeurs implantés dans le monde entier. »

L'INSEAD a toujours été un pionnier de l'enseignement du management et a accumulé les premières tout au long de ses 60 ans d'histoire :

Première école internationale de commerce en dehors des États-Unis lors de son inauguration en 1959.

Première école de commerce à proposer un programme MBA en une année.

Première école de commerce à offrir des programmes à destination des cadres d'une entreprise spécifique.

Première école de commerce possédant des campus sur plusieurs continents, après l'ouverture du campus de Singapour en 2000 et du campus d' Abu Dhabi en 2010.

du campus d' en 2010. Première et seule école de commerce à avoir obtenu le "triplé gagnant" c'est-à-dire la première place aux palmarès des programmes MBA, Executive MBA (Tsinghua-INSEAD EMBA) et Single School Executive MBA (INSEAD GEMBA) dans le classement du Financial Times en 2016.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site internet du Hub for Business Innovation de l'INSEAD à San Francisco et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en suivant le hashtag #INSEADSFhub.

