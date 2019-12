Magic Leap lance l'informatique spatiale pour entreprises avec de nouveaux services et une nouvelle suite logicielle





Des sociétés internationales comme NTT DOCOMO, Boston Consulting Group, BNP Paribas, Deloitte, HyperloopTT, JetBlue Vacations, McLaren et Skender s'engagent à offrir l'informatique spatiale au sein de leurs activités et à leur clientèle

PLANTATION, Floride, 11 décembre 2019 /CNW/ - Magic Leap annonce aujourd'hui une suite de services ainsi qu'un solide ensemble d'applications conçues spécifiquement pour l'environnement de l'entreprise, sans oublier la sortie de Magic Leap 1, une version mise à jour de Magic Leap One Creator Edition.

Au cours des dernières années, Magic Leap a travaillé avec ses clients commerciaux et partenaires afin de mettre au point des outils et des services ayant pour but de maximiser les nombreuses possibilités que l'informatique spatiale donne aux sociétés.

MAGIC LEAP ENTERPRISE SUITE

Offerte dès aujourd'hui à l'adresse Magicleap.com, la Magic Leap Enterprise Suite (suite entreprise de Magic Leap) comprend tout ce dont une entreprise a besoin pour mettre l'informatique spatiale à la disposition de ses employés, permettant à ces derniers de se connecter à leur appareil à l'aide de leurs informations d'identification d'employés, de gérer l'appareil et les données, de même que de déployer des applications personnalisées ou créées pour l'entreprise. La Magic Leap 1 Enterprise Suite, dont le prix est fixé à 2 995 $, inclut :

Magic Leap 1, une version mise à jour de Magic Leap One Creator Edition.

Un accès de deux ans au soutien omnicanal dédié.

Un accès de deux ans au Gestionnaire de périphériques assorti d'un soutien de niveau entreprise assuré par Magic Leap. Le Gestionnaire de périphériques permet aux administrateurs autorisés de commander des aspects importants des tâches accomplies avec Magic Leap 1. Ils sont notamment en mesure de configurer et de paramétrer des appareils, de consulter les indicateurs d'utilisation, de distribuer à distance des applications et des mises à jour, et de verrouiller ou de supprimer à distance les données des appareils si nécessaire.

Un accès de deux ans à un programme RapidReplace, afin d'obtenir un nouvel appareil rapidement s'il y a lieu.

Une garantie prolongée de deux ans qui assure que Magic Leap 1 fonctionne toujours comme prévu.

Comme l'informatique spatiale peut influencer chaque aspect des activités commerciales, les solutions de première génération pour entreprises de Magic Leap ciblent quatre secteurs clés : la communication, la collaboration et la coprésence; la visualisation 3D; l'apprentissage et l'assistance; et les services géodépendants.

Magic Leap et ses partenaires, dont Across Realities, Arvizio, Eon Reality, Immersion Analytics, Immersiv, Minsar, Nomtek, Obsess, PTC, RoOomy, Spatial, Taqtile, Verses et VIM, ont créé des applications pour ces volets essentiels. Bon nombre d'entre elles sont offertes actuellement par Magic Leap World, alors que bien d'autres seront lancées au cours des prochains mois.

« L'annonce d'aujourd'hui laisse présager un nouveau chapitre de l'informatique spatiale assortie d'une plate-forme technologique sophistiquée pour entreprises couvrant l'ensemble des secteurs de l'industrie », déclare Omar Khan, chef des produits à Magic Leap. « Nos partenaires innovants mènent la charge en créant des solutions révolutionnaires qui transformeront leurs activités et les expériences de leur clientèle. Nous réécrivons les règles commerciales grâce à des solutions spatiales qui se traduiront par de plus grandes efficacités, un engagement plus profond ainsi que de nouvelles occasions d'affaires significatives pour toutes les parties prenantes. »

Communication, collaboration et coprésence

Le milieu de travail moderne se transforme : les organisations s'aplanissent et la main-d'oeuvre devient plus disparate, tandis que le travail coopératif et les réflexions créatives en groupe sont de plus en plus requis. Jusqu'à maintenant, rien n'a pu remplacer adéquatement les interactions face à face. Dans les prochains mois, Magic Leap commencera le déploiement de Jump by Magic Leap, un programme de stade bêta axé sur une plate-forme de communication, de collaboration et de coprésence qui permettra à quiconque étant physiquement présent ou numériquement coprésent de collaborer. Avec Jump by Magic Leap, les sociétés peuvent fusionner les expériences et le contenu numériques grâce à une coprésence volumétrique et multisite avec plusieurs personnes dans le monde physique, rendant possible de nouvelles formes de collaboration qui ne l'étaient pas auparavant.

BNP Paribas, le groupe bancaire français international, implante déjà les technologies de Magic Leap au sein de sa division immobilière en Europe. Il en fera autant pour ses emplacements de l'Asie et du Moyen-Orient en 2020. BNP utilise une plate-forme de communication et de collaboration conçue par Spatial, un partenaire de Magic Leap, qui fonctionne sous Magic Leap 1. La société a ainsi permis aux employés de son réseau mondial d'être physiquement et numériquement coprésents au même endroit, eux qui peuvent interagir comme s'ils se trouvaient dans la même pièce alors qu'ils sont, en réalité, séparés par des milliers de kilomètres. En effet, ils n'ont qu'à évaluer le modèle 3D d'un bâtiment ou d'un plan d'aménagement et ensuite participer à une séance de remue-méninges portant sur la poursuite de son développement.

Depuis la mise en oeuvre de ces solutions au début de l'année 2019, BNP Paribas Real Estate a pu réduire le nombre de déplacements coûteux de ses employés de même que son empreinte carbone, puis transformer la manière dont ses employés et, dans un avenir rapproché, ses clients, interagissent et collaborent les uns avec les autres.

Visualisation 3D

La visualisation 3D permet l'itération rapide et la prise de décision fondée sur des constatations spatiales. Elle permet notamment de créer des modèles visuels de n'importe quel objet, qu'il s'agisse d'un réacteur ou d'un ensemble de données complexes qui sont en ce moment confinées dans des feuilles de calcul, des serveurs et des écrans, de sorte que les équipes soient en mesure de les voir à grande échelle dans l'environnement physique. Qu'il soit question d'une feuille de calcul ou d'une image obtenue par résonance magnétique, la capacité à visualiser l'information en tant que contenu en 3D dans l'espace physique ouvre de toutes nouvelles opportunités pour dégager des connaissances approfondies depuis des données et établir des plans utiles et utilisables.

Hyperloop Transportation Technologies se sert de Magic Leap 1 pour visualiser sa technologie et ses systèmes de déplacement de passagers. Grâce à Magic Leap, les utilisateurs peuvent explorer le premier système HyperloopTT à grande échelle qui se trouve à Toulouse, en France, depuis n'importe où dans le monde.

Skender, qui est établi à Chicago, prévoit de mettre au point, fabriquer et construire des bâtiments modulaires multifamiliaux et d'autres destinés à l'hébergement et aux soins de santé. À l'aide de Magic Leap 1 et de la solution BIM conçue par VIM, qui est le récipiendaire de la subvention attribuée dans le cadre du programme Magic Leap Independent Creator Program, Skender a pu étendre l'espace physique afin que les gens puissent faire l'expérience du produit fini avant qu'il ne soit terminé.

Plus tôt cette année, Dow Jones Innovation Lab a lancé une application pour visualiser et animer, à l'aide d'un diagramme de dispersion radiale, les données du marché du WSJ en temps réel pour chacun des titres américains dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 G$.

Apprentissage et assistance

La fonction Apprentissage et assistance facilite la transformation d'une main-d'oeuvre vieillissante en une équipe d'experts travaillant à distance et pouvant former la prochaine génération de travailleurs. Assurer la formation dans un milieu d'informatique spatiale apporte de nombreux avantages, y compris une plus grande sécurité et la capacité d'accroître les compétences des employés de manière simple et rentable. Ce volet a été l'un des premiers à porter ses fruits en raison du rendement évident des capitaux engagés avec la première génération de la technologie. Avec Magic Leap 1, la mise à niveau des compétences d'une équipe mondiale est plus interactive, efficace et abordable.

Jabil, l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication, tire parti de la technologie Magic Leap pour assurer la formation des travailleurs affectés à la chaîne de production et pour simplifier les opérations complexes d'assemblage. Comme les instructions numériques sont intégrées dans leur environnement physique, les préposés peuvent mieux comprendre les exigences de leurs fonctions et achever le travail plus rapidement et avec plus de précision.

Expériences géodépendantes

Les expériences géodépendantes portent le monde numérique dans des événements en direct et des espaces physiques. La plate-forme de Magic Leap permet aux propriétaires de contenu et de propriété intellectuelle de donner vie au divertissement numérique dans des milieux physiques soigneusement choisis. Parmi les exemples, on peut citer des expériences contextuelles ou des installations permanentes à des sites sportifs, des musées, des salons professionnels et des campus collégiaux. L'informatique spatiale peut engendrer des expériences de divertissement uniques, des essais numériques de produits et des achats de produits à partir d'un catalogue de stocks sans limites.

En 2020, JetBlue Vacations proposera à sa clientèle l'essai d'une expérience immersive pour visiter et explorer à l'aide de Magic Leap 1 l'une de ses premières destinations hôtelières internationales. Les clients pourront faire cet essai en 2020.

« Nous estimons que l'informatique spatiale recèle un potentiel infini qui peut avoir une incidence positive dans nos vies. Nous sommes au début de cette aventure, alors que nous modifions la manière dont nous travaillons, et nous commençons à imaginer comment aller au-delà des écrans qui limitent notre créativité, notre productivité et notre capacité à développer notre plein potentiel », explique Rony Abovitz, fondateur et chef de la direction de Magic Leap. « Les sociétés extraordinaires qui ont entrepris cette démarche à nos côtés, lesquelles sont toutes des leaders au sein de leurs secteurs d'activité respectifs, sont une source d'inspiration et nous motivent à continuer d'être à l'avant-garde de l'innovation pour la prochaine ère de l'informatique, c'est-à-dire la transformation spatiale. »

Alors que Magic Leap étend ses solutions à l'entreprise, elle élargit aussi son empreinte mondiale. NTT Docomo Inc. (« DOCOMO »), le partenaire de Magic Leap et le plus important opérateur de télécommunications du Japon, commencera dès le printemps 2020 à offrir exclusivement Magic Leap 1 dans ce pays.

Magic Leap collabore également avec des organisations comme Deloitte et Boston Consulting Group pour aider leur clientèle d'entreprise à instaurer la plate-forme informatique spatiale de Magic Leap au sein de leurs activités.

Travaillant avec cette solide équipe de partenaires et de clients, qui ne cesse de s'agrandir, Magic Leap continuera d'explorer de nouvelles solutions qui exploitent le potentiel de l'informatique spatiale pour transformer l'entreprise moderne.

À propos de Magic Leap, Inc.

Magic Leap est une société d'informatique spatiale qui met au point la prochaine plate-forme informatique. Notre vision consiste à créer des réalités infinies pour notre planète. En utilisant nos technologies, nos produits, nos plates-formes et nos services informatiques spatiaux, nous fusionnons les mondes physique et numérique. L'appareil vestimentaire spatial de Magic Leap, Magic Leap 1, est le dispositif de réalité étendue (XR) le plus sophistiqué actuellement offert sur le marché. Fièrement établie à Plantation, en Floride, Magic Leap compte des bureaux partout sur la planète.

