VENEZ VOIR NOTRE COEUR!





L'Hôpital Shriners pour enfants ? Canada et le Centre des arts contemporains du Québec sont fiers de présenter Coeur d'Enfant une oeuvre d'art inaugurée ce matin en présence d'invités de marque et d'officiels, lors d'une cérémonie. Située à l'angle de la rue St-Jacques et du boulevard Décarie, la sculpture de 21' x 12' x 6' symbolise l'amour que l'hôpital et la Fraternité des Shriners portent aux enfants.

« Coeur d'Enfant représente bien les soins centrés sur le patient et sa famille que nous prodiguons annuellement à des milliers d'enfants. Cette sculpture exprime parfaitement ce que nous appelons « l'esprit Shriners », c'est-à-dire une offre de soins de haut calibre mais toujours emplie de compassion. », explique Jacques Boissonneault, directeur général de l'hôpital.

Trois années d'efforts couronnées de succès

L'aventure débute en 2016, lorsque le Centre des arts contemporains du Québec propose aux Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada d'enjoliver son site avec un projet artistique. Une partie de la mission de cette institution culturelle montréalaise est d'augmenter l'intérêt du public envers les arts visuels. « Les projets artistiques que nous créons s'adressent à toutes les organisations qu'elles soient publiques, privées ou communautaires. Il est essentiel de promouvoir les oeuvres d'artistes du Québec, du Canada et de l'étranger et de montrer leur apport à la vie contemporaine », précise Dominique Rolland, directeur du Centre des arts contemporains du Québec.

Le Comité des arts et du patrimoine ainsi que le Conseil des gouverneurs de l'hôpital donnent donc leur aval au projet. Le Centre des arts contemporains du Québec et l'artiste Assia Zaidi s'attaquent alors simultanément au financement et à la réalisation de l'oeuvre.

Le bonheur d'être généreux

Ne dit-on pas qu'on bâtit sa vie avec ce que l'on donne ? Dans le cas du Dr Radu Popovici rien de plus vrai puisque son don a fortement contribué à la création de Coeur d'Enfant. « Je suis médecin de famille et je travaille à l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore. Il est évident que la santé des enfants et des familles me tient à coeur. J'ai toujours soutenu l'activité des artistes car je pense que leurs créations sont essentielles à notre bien-être moral et physique... », explique le Dr Radu Popovici.

Pour Assia Zaidi, redonner un souffle de vie à des lieux citadins de prime abord neutres, voire « trop normaux » est une des plus belles expériences artistiques que l'on puisse vivre. « Transformer un espace avec une oeuvre contemporaine et du même coup partager un message, c'est formidablement efficace. La sculpture, tel un étendard, est associée à la sécurité émotionnelle et matérielle, à l'amour, à la vie et à la joie. Elle traverse les mentalités et conserve cet aspect mystique qui lui est propre. C'est ce sentiment d'Amour que j'ai voulu transmettre par la symbolique du coeur. J'ai positionné la sculpture face a l'Hôpital Shriners pour enfants - Canada pour permettre, même le temps d'un clin d'oeil, de réchauffer ces petits coeurs d'enfants qui regardent par la fenêtre lors de leur hospitalisation. L'hôpital est un lieu où chaque enfant doit recevoir cet Amour qui vient du coeur, d'où ma représentation d'un coeur plein d'émotivité. », raconte Assia Zaidi.

La sculpture Coeur d'Enfant forme avec la façade ouest du bâtiment un ensemble harmonieux. Sur la façade, en effet, un enfant tient un bouquet de ballons dans ses mains et semble courir avec joie. La sculpture sera illuminée jusqu'à minuit le soir et constituera un repère pour les automobilistes qui n'auront aucune difficulté à trouver notre coeur!

Pour voir la video de Coeur d'Enfant, cliquez sur https://vimeo.com/378548926

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. Les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale, bénéficient de l'expertise de nos équipes médicales en matière de traitement et de réadaptation.

Affilié à l'Université McGill, l'hôpital est doté d'un Centre de simulation pédiatrique et d'un Centre d'analyse du mouvement afin de stimuler l'excellence et l'innovation en matière de soins, d'enseignement et de recherche. Les médecins, résidents et les professionnels de la santé profitent de notre installation sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada. Reconnu comme un établissement promoteur de santé, les Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada aide les enfants à atteindre leur plein potentiel depuis plus de 90 ans.

À propos du Centre des arts contemporains du Québec

C'est un centre de diffusion et de production en art depuis plus de 30 ans et un promoteur d'événements publics d'envergure national.

Depuis sa fondation en 1983, le centre s'est démarqué par sa vision de l'art en tant que moyen d'expression mais aussi en tant que levier économique. Ainsi le centre a développé une politique d'accueil et de création d'expositions, s'est préoccupé de la réalisation d'oeuvres monumentales au bénéfice des municipalités et a mis en place des programmes de symposiums, d'événements publics, des ateliers et des studios d'artiste dans le but de promouvoir la vie culturelle dans la société. Le Centre a également mis en place une politique de gestion de collection dont le but est d'assurer une meilleure diffusion des artistes mais aussi d'assurer sa propre pérennité.

Le Centre accueille les diversités qui caractérisent l'art actuel. Il favorise l'expérimentation et la recherche par des projets amenant les artistes à s'investir dans la confrontation d'idées et de pratiques. Il incite les artistes à investir l'espace public, à la collaboration, au débat et à l'échange comme il encourage la diversification des thèmes et des techniques et contribue au développement de l'art en favorisant les rencontres entre des artistes de différentes générations et d'expériences diversifiées.

