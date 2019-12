Magic Leap lance l'informatique spatiale destinée aux entreprises avec une nouvelle suite logicielle et de nouveaux services





Des entreprises internationales telles que NTT DOCOMO, Boston Consulting Group, BNP Paribas, Deloitte, Hyperloop TT, JetBlue Vacations, McLaren et Skender s'engagent à apporter l'informatique spatiale à leurs entreprises et clients

PLANTATION, Floride, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Magic Leap a annoncé aujourd'hui une suite de services, un solide ensemble d'applications conçues spécifiquement pour l'environnement des entreprises, et la disponibilité de Magic Leap 1, une version actualisée de Magic Leap One Creator Edition.

Ces dernières années, Magic Leap a travaillé avec des entreprises clientes et des partenaires pour développer des outils et des services conçus pour maximiser les vastes opportunités offertes par l'informatique spatiale aux entreprises.

SUITE ENTREPRISE DE MAGIC LEAP

Disponible dès aujourd'hui sur Magicleap.com, Magic Leap Enterprise Suite comprend tout ce dont une entreprise a besoin pour déployer efficacement l'informatique spatiale auprès de ses employés, pour permettre à ces mêmes employés de se connecter à leur dispositif en utilisant leurs identifiants d'entreprise, pour gérer le dispositif et les données, et pour déployer des applications d'entreprise ou sur mesure. Facturé 2995 $, Magic Leap 1 Enterprise Suite comprend :

Magic Leap 1, une version actualisée de Magic Leap One Creator Edition.

Deux ans d'accès à un support omnicanal dédié.

Deux ans d'accès à Device Manager avec le support de niveau entreprise de Magic Leap. Device Manager permet aux administrateurs autorisés de contrôler les aspects importants du travail avec Magic Leap 1, leur permettant de configurer et de régler les périphériques, de visualiser les statistiques d'utilisation, de distribuer à distance les applications et les mises à jour et de verrouiller ou nettoyer à distance les périphériques si nécessaire.

Deux ans d'accès à un programme RapidReplace, pour vous permettre d'obtenir rapidement un nouveau dispositif en cas de besoin.

Une garantie prolongée de deux ans pour avoir l'assurance que Magic Leap 1 fonctionne toujours comme prévu.

Bien que l'informatique spatiale ait la capacité d'avoir un impact sur tous les aspects de l'entreprise, Magic Leap axe ses solutions d'entreprise de première génération sur quatre domaines clés : communication, collaboration et coprésence?; visualisation 3D?; apprentissage et assistance?; et services basés sur la localisation.

Magic Leap et ses partenaires, dont Across Realities, Arvizio, Eon Reality, Immersion Analytics, Immersiv, Minsar, Nomtek, Obsess, PTC, RoOomy, Spatial, Taqtile, Verses et VIM, ont créé des applications dans ces domaines clés. Beaucoup sont disponibles dans Magic Leap World aujourd'hui et d'autres le seront au cours des prochains mois.

«?L'annonce d'aujourd'hui préfigure l'arrivée d'un nouveau chapitre de l'informatique spatiale avec une plateforme technologique avancée destinée aux entreprises de tous les secteurs d'activité?», a déclaré Omar Khan, directeur des produits chez Magic Leap. «?Nos partenaires innovants mènent la charge en développant des solutions révolutionnaires qui transformeront leurs activités et les expériences de leurs clients. Ensemble, nous sommes en train de réécrire les règles commerciales avec des solutions spatiales qui donneront lieu à une plus grande efficacité, à un engagement plus profond et à de nouvelles opportunités d'affaires significatives pour toutes les parties prenantes.?»

Communication, collaboration et coprésence

Le milieu de travail moderne est en train de changer?; les organisations sont de plus en plus horizontales et les effectifs de plus en plus disparates, mais notre besoin de travailler en collaboration et de générer des idées créatives en groupe ne cesse de croître. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de substitut adéquat aux interactions en face à face. Au cours des prochains mois, Magic Leap commencera à déployer Jump by Magic Leap, un programme bêta de plateforme de communication, de collaboration et de co-présence, qui permettra aux personnes physiquement présentes ou numériquement co-présentes de collaborer. Avec Jump by Magic Leap, les entreprises pourront fusionner leur contenu numérique et leurs expériences avec une co-présence volumétrique avec plusieurs personnes et sur plusieurs sites dans le monde physique, permettant de nouvelles formes de collaboration qui n'étaient pas possibles auparavant.

Le groupe bancaire français international BNP Paribas met déjà en oeuvre les technologies de Magic Leap dans ses activités immobilières en Europe et les étendra à ses établissements situés en Asie et au Moyen-Orient en 2020. À travers l'utilisation sur Magic Leap 1 de la plateforme de communication et de collaboration de Spatial, un partenaire de Magic Leap, BNP a permis aux collaborateurs de son réseau mondial d'être physiquement et numériquement co-présents dans le même espace, leur permettant d'interagir comme s'ils étaient tous dans la même pièce, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. Ils peuvent parcourir un modèle 3D d'un bâtiment ou d'un plan de quartier, puis participer à une séance de brainstorming autour de son aménagement futur.

Depuis la mise en place de ces solutions début 2019, BNP Paribas Real Estate a été en mesure de réduire les déplacements coûteux de ses employés, de diminuer son empreinte carbone et de changer la façon dont ses employés et, dans un avenir proche, ses clients, interagissent et collaborent entre eux.

Visualisation 3D

La visualisation 3D permet une itération rapide et une prise de décision basée sur l'intuition de l'espace. Elle peut créer des modèles visuels représentant toutes sortes de choses, d'un moteur à réaction à des ensembles de données complexes qui sont aujourd'hui confinés dans des feuilles de calcul, des serveurs et des écrans, et permet aux équipes de les visualiser dans l'environnement physique à l'échelle. Qu'il s'agisse d'une feuille de calcul ou d'une IRM médicale, la capacité de visualiser des informations sous forme de contenu 3D dans votre espace physique vous ouvre de toutes nouvelles possibilités de glaner des renseignements à partir des données et de créer des plans d'action.

Hyperloop Transportation Technologies utilise Magic Leap 1 pour visualiser sa technologie et ses systèmes de transport de voyageurs. Avec Magic Leap, les utilisateurs peuvent explorer le premier système grandeur nature d'HyperloopTT situé à Toulouse, en France, où qu'ils soient dans le monde.

Skender, dont le siège social est situé à Chicago, prévoit de concevoir, fabriquer et construire des bâtiments modulaires multifamiliaux, d'accueil et de soins de santé. En utilisant Magic Leap 1 et la solution BIM de VIM, bénéficiaire d'une subvention du programme des créateurs indépendants de Magic Leap, Skender a pu augmenter l'espace physique pour aider les gens à découvrir ce que sera le produit fini une fois celui-ci terminé.

Plus tôt cette année, le Dow Jones Innovation Lab a lancé une application permettant de visualiser et d'animer les données de marché du WSJ en direct pour chaque société américaine cotée en bourse avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars sur un nuage de points radial.

Apprentissage et assistance

Apprentissage et assistance permet de transformer facilement une population active vieillissante en experts travaillant à distance capables de former la prochaine génération de travailleurs. La formation dans un environnement informatique spatial apporte de nombreux avantages, notamment une sécurité accrue et la possibilité d'améliorer les compétences des employés de façon simple et économique. Ce domaine a été l'un des premiers à prospérer grâce au retour sur investissement clair de la technologie de première génération. Avec Magic Leap 1, l'amélioration des compétences d'une équipe mondiale est plus interactive, efficace et abordable.

Jabil, l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication, utilise la technologie de Magic Leap pour former les opérateurs de lignes de production et simplifier les opérations d'assemblage complexes. Grâce aux instructions numériques intégrées à leur environnement physique, les opérateurs peuvent mieux comprendre les exigences de leurs rôles et effectuer leur travail avec plus de rapidité et de précision.

Expériences basées sur la localisation

Les expériences basées sur la localisation amènent le monde numérique dans les événements en direct et les espaces physiques. La plateforme de Magic Leap permet aux propriétaires de contenu et de propriété intellectuelle de donner vie au divertissement numérique dans des espaces physiques aménagés. Il peut s'agir, par exemple, d'expériences éphémères ou d'installations permanentes dans des salles de sport, des musées, des foires commerciales et des campus universitaires. L'informatique spatiale peut offrir des expériences de divertissement uniques, des échantillons de produits numériques et l'achat de produits avec un catalogue illimité de stock.

En 2020, JetBlue Vacations pilotera une expérience immersive permettant aux clients de visiter et d'explorer l'une de leurs destinations hôtelières internationales les plus prisées grâce à Magic Leap 1. L'expérience sera testée auprès des clients en 2020.

«?Nous croyons que l'informatique spatiale a un potentiel illimité pour avoir un impact positif sur notre vie. Nous sommes au début de ce parcours, alors que nous commençons à changer notre façon de travailler et à penser au-delà des écrans qui ont limité notre créativité, notre productivité et notre capacité à atteindre notre plein potentiel?», a expliqué Rony Abovitz, le fondateur et PDG de Magic Leap. «?Les entreprises incroyables qui ont commencé ce parcours avec nous, toutes leaders dans leurs secteurs respectifs, nous inspirent et nous poussent à continuer à mener l'innovation de la prochaine ère de l'informatique : la transformation spatiale.?»

Au fur et à mesure que Magic Leap étend ses solutions aux entreprises, elle élargit également sa présence mondiale. Le partenaire de Magic Leap NTT Docomo Inc. («?DOCOMO?»), le premier opérateur de télécommunications au Japon, commencera à offrir en exclusivité Magic Leap 1 au Japon à partir du printemps 2020.

Magic Leap travaille également avec des organisations telles que Deloitte et le Boston Consulting Group pour aider leurs entreprises clientes à concevoir et mettre en oeuvre la plateforme informatique spatiale de Magic Leap dans leurs organisations.

En collaboration avec ce groupe de partenaires et de clients solide et sans cesse croissant, Magic Leap continuera d'explorer de nouvelles solutions qui permettront de libérer le potentiel de l'informatique spatiale pour transformer l'entreprise moderne.

À propos de Magic Leap, Inc.

Magic Leap est une société d'informatique spatiale qui développe la prochaine plateforme informatique. Notre vision est de créer des réalités infinies dans notre monde. Grâce à l'utilisation de nos technologies, de nos produits, de nos plateformes et de nos services d'informatique spatiale, nous réunissons les mondes physique et numérique en une seule entité. Magic Leap 1, le dispositif portable d'informatique spatiale de Magic Leap, est l'appareil de réalité mixte le plus avancé disponible sur le marché aujourd'hui. Magic Leap est fier d'avoir son siège social à Plantation, en Floride, avec des bureaux supplémentaires à travers le monde.

