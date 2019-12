La GSMA annonce les premiers détails du MWC Shanghai 2020





La GSMA a annoncé aujourd'hui les premiers détails du MWC Shanghai 2020, y compris les entreprises participantes, ainsi qu'un large éventail de programmes et d'activités qui auront lieu lors de cet événement annuel de l'industrie mobile. Le MWC Shanghai 2020 se tiendra du mardi 30 juin au jeudi 2 juillet 2020 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), ainsi qu'aux hôtels Kerry Pudong et Jumeirah Himalayas. La GSMA s'attend à ce que plus de 75 000 professionnels de l'écosystème mobile et des secteurs industriels verticaux participent à l'événement.

" Nous sommes ravis de retourner en Chine l'année prochaine, l'un des premiers marchés 5G au monde, pour une nouvelle édition du MWC Shanghai, " déclare John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. Cette année, le thème de l'événement est " La connectivité intelligente illimitée ". Nous explorerons comment la 5G, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le Big Data sont essentiels à chaque industrie pour leur permettre de libérer toute la puissance et le potentiel de la connectivité, afin que les gens, l'industrie et la société prospèrent dans la nouvelle ère 5G. "

Le hall d'exposition 5G IN sous l'impulsion de 4YFN

Nouvellement lancé pour 2020, le Hall d'exposition 5G IN (Innovation et Investissement) fait partie de l'initiative " 5G Innovation and Investment Group ", lancée en Chine par la GSMA en septembre 2019. S'appuyant sur le succès de 4 Years From Now (4YFN), 5G IN offre une plateforme d'affaires internationale unique qui réunit les start-ups technologiques les plus talentueuses et les plus avancées avec des investisseurs clés qui se concentrent sur les technologies émergentes de la 5G, l'intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IdO) et autres. Le hall comprendra un ensemble d'activités, y compris des sommets, des plateformes de lancement et des visites guidées pour les investisseurs qui offrent les meilleures opportunités 5G pour la communauté des jeunes entreprises. Douze sociétés ont rejoint le groupe 5G IN en tant que membres fondateurs, dont China Broadband Capital, China Mobile Capital, China Mobile Fund Management, CSDN, China Telecom Investment, China Unicom Capital Investment, Deloitte China, Huawei, Mount Morning Capital, Orient Securities Capital Investment, Shenzhen Valley Ventures et ZTE.

Des entreprises de premier plan mettent en valeur les dernières innovations

Réparti sur huit halls du SNIEC, le MWC Shanghai présentera les produits, services et technologies de pointe qui façonnent l'avenir numérique dans l'écosystème mobile ainsi que dans les secteurs industriels adjacents tels que l'automobile, la fabrication et la distribution. Parmi les sociétés de retour, citons Anritsu, AsiaInfo, BICS, CITIC Telecom, China Information Communication Technologies (CICT), China Transport Telecommunication Information Group (CTTIC), Comba Telecom, Ericsson, Giesecke+Devrient, Huawei, New H3C Technologies, Nokia Shanghai Bell, OPPO, Qualcomm, Samsung LSI, Sony, TUV Rhineland, VIAVI, vivo, Whale Cloud et ZTE, pour ne citer que ces exemples. Parmi les principales caractéristiques de l'exposition figurent le Super Hall, où les acteurs les plus importants de l'industrie se réuniront, et des espaces dédiés tels que la zone Future Mobility, la zone Internet des objets, et bien d'autres encore.

Programme de la conférence pour explorer les tendances en matière de téléphonie mobile

Le programme de conférences du MWC Shanghai s'appuie sur les thèmes majeurs de l'Intelligence Artificielle (IA), de la Connectivité, de l'Ere 5G, de l'Engagement Client, de l'Industrie X, de Notre Planète et de la Sécurité et Confidentialité. L'appel à conférenciers pour le MWC Shanghai est désormais ouvert, et les orateurs potentiels peuvent soumettre leurs propositions jusqu'au jeudi 30 janvier 2020. Pour plus d'informations sur le programme de la conférence, y compris les détails sur la soumission des propositions d'orateurs, visitez le site www.mwcshanghai.com/conference-programmes/become-a-speaker/.

En plus des discours, des forums et des séminaires, la scène de la Mobilité Future et la scène des Leaders sont des éléments uniques au programme de conférences du MWC Shanghai. La zone de la Mobilité Future examinera les catalyseurs perturbateurs du changement dans le futur écosystème de la mobilité et examinera comment les équipementiers et les nouveaux entrants devraient se positionner sur le marché pour tirer parti des nouvelles opportunités de croissance. La scène des Leaders mettra en lumière les grandes tendances qui façonnent l'avenir de la mobilité et ont un impact sur la vie quotidienne, notamment la blockchain, l'engagement client, les drones et l'aviation, le greentech, le commerce et la distribution, notamment dans une atmosphère animée, grâce à des démonstrations, des interviews, des " fast pitch " et plus encore.

Retour des programmes Digital Leaders et Women4Tech

Lancé en 2019, le programme Digital Leaders continuera de réunir des leaders mondiaux influents dans l'écosystème mobile élargi et les industries verticales, où ils pourront discuter des moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir numérique. Il y aura une série d'activités à l'intention des PDG, notamment des tables rondes à huis clos, des présentations et du réseautage.

Pour sa troisième année d'existence, Women4Tech Shanghai, dont l'objectif est renouvelé et élargi, présentera des personnalités et des organisations pionnières de toute la région Asie-Pacifique qui prônent la diversité et l'inclusion comme un impératif commercial. Women4Tech Shanghai offrira des opportunités aux femmes sous-représentées et une série d'études de cas inspirantes concernant l'égalité au travail et un leadership authentique.

MWC Shanghai : La plus grande exposition et conférence carboneutre en Asie

MWC Shanghai a été officiellement certifié carboneutre par AENOR International selon la norme internationale PAS 2060, renforçant ainsi sa position de plus grande exposition et conférence carboneutre en Asie. La GSMA a mis en oeuvre une série de mesures pour réduire les émissions du MWC19 Shanghai, ce qui s'est traduit par une réduction de plus de 90 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Pour compenser l'empreinte carbone restante, la GSMA soutient les projets certifiés par les Nations Unies, notamment un projet de décomposition du N2O à Liaoyang, un projet hydroélectrique à Aketao, en Chine, et un projet hydroélectrique au Cambodge. En 2020, la GSMA continuera de mettre l'accent sur la réduction de l'impact sur l'environnement et d'encourager nos participants à être conscients de l'environnement. Pour plus d'informations, visitez www.mwcshanghai.com/about-the-gsma/environmental-programme/.

Participez au MWC Shanghai 2020

Participez au MWC 2020 de Barcelone Pour en savoir plus sur le MWC Shanghai 2020, notamment comment y assister, ou y participer en tant qu'exposant ou sponsor, rendez-vous sur www.mwcshanghai.com. Suivez les dernières informations sur le MWC Shanghai 2020 via nos canaux de médias sociaux - suivez-nous sur Twitter à l'adresse @GSMA et utilisez #MWC20, obtenez des mises à jour régulières via notre page LinkedIn Showcase sur www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/, et suivez-nous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/mwcshanghai. En Chine, vous pouvez nous suivre sur Sina Weibo http://weibo.com/mwcshanghai ou recherchez "GSMA_MWCS" sur WeChat.

-FIN-

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs mobiles du monde entier, englobant plus de 750 opérateurs et 400 entreprises du grand écosystème mobile et comprenant des fabricants de combinés et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs de matériel et des sociétés Internet, ainsi que des organisations de secteurs industriels adjacents. La GSMA organise également les événements MWC, très importants dans le secteur, qui sont organisés chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghaï, ainsi que la série de conférences régionales Mobile 360.

Pour en savoir plus sur la GSMA, rendez-vous sur www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 10:20 et diffusé par :