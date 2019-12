À l'approche de la période des fêtes, des activités festives pour briser l'isolement chez les aînés





MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En ce mois de décembre, c'est au-delà de 7000 personnes aînées qui auront l'occasion de partager et de célébrer de beaux moments à l'occasion des nombreuses fêtes organisées dans les Centres communautaires pour aînés (CCA). Ces festivités se dérouleront dans plusieurs régions au Québec et viendront réchauffer le coeur de personnes aînées vivant seules.

Les CCA, présents tout au long de l'année pour accueillir et soutenir les aîné(e)s de 50 ans et plus, sont encore plus attentifs et à l'écoute en cette période particulière pouvant susciter, chez certaines personnes, des moments de joie et chez d'autres des moments de tristesse.

« Les Centres communautaires pour aînés sont d'importants milieux de vie qui favorisent le maintien dans la communauté des aînés. Pour ceux et celles qui les fréquentent, ils deviennent des lieux significatifs. Ils représentent souvent une deuxième famille pour plus de 80 000 aînés au Québec, encore plus particulièrement à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel an » mentionne André Guérard, directeur général de l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés.

Une présence, un appel, une visite, un bon repas sont des moments de partage précieux autant pour la personne qui le reçoit que pour ceux et celles qui posent ces gestes de bienveillance. Grâce à l'implication de plus de 9000 bénévoles, les CCA font une grande différence et contribuent, sans contredit, à améliorer la qualité de vie des aînés depuis 30, 40 et même 50 ans.

Ces lieux d'entraide, d'échanges et d'implication offrent différents services de maintien dans la communauté et une programmation d'activités à caractère social, éducatif, culturel et ludique contribuant ainsi à l'inclusion sociale des aînés et à leur mieux-être. Pour découvrir un CCA dans votre région, cliquer ici. Si vous souhaitez vous impliquer bénévolement ou encore faire un don pour soutenir un de ces organismes, nous vous invitons à communiquer directement avec le Centre de votre choix.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés est un organisme sans but lucratif regroupant 60 membres situés au Québec qui lui sont affiliés. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de représentation et de soutien pour ses membres.

