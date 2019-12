Konica Minolta reçoit des prix de Keypoint Intelligence/Buyers Laboratory pour ses solutions de TI novatrices





MISSISSAUGA, Ontario, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mettant toujours de l'avant ses capacités d'innovation, Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), grand fournisseur de technologies, a reçu de prestigieux prix d'excellence de Keypoint Intelligence/Buyers Laboratory (BLI) dans les catégories « Innovation » pour Workplace Hub et « Automatisation des processus documentaires » pour Dispatcher Phoenix 6.



Au sujet de Workplace Hub

Workplace Hub de Konica Minolta est une solution de TI gérées tout-en-un qui centralise sur une plateforme unique les différentes technologies d'une organisation en gérant directement la complexité croissante des TI. Autrement dit, la solution gère plus efficacement l'éventail d'outils, de services et d'appareils disparates des organisations modernes, tirant le meilleur des technologies de ce réseau de partenaires.

À propos de Workplace Hub, Buyers Laboratory indique : « C'est rare qu'un produit soit réellement révolutionnaire, mais c'est le cas pour Workplace Hub de Konica Minolta. C'est le coeur des TI dans les petits bureaux, les succursales et les services, partout où ça prend une infrastructure informatique supérieure à la moyenne. Une infrastructure informatique clé en main (sous forme d'une baie serveur ou intégrée à un appareil multifonction de Konica Minolta) s'allie au service de suivi et de gestion 24/7 de Konica Minolta pour offrir un environnement de TI pleinement géré et sans soucis. »

Il faut noter que cette récompense s'ajoute aux autres prix qu'a reçus Workplace Hub, notamment le prix « Editor's Choice » du magazine Managed.IT plus tôt cette année.

Au sujet de Dispatcher Phoenix 6

Dispatcher Phoenix 6 de Konica Minolta est une solution dynamique d'automatisation des processus documentaires. Offerte en différentes éditions pour des marchés verticaux spécifiques, elle simplifie et automatise les tâches de traitement documentaire courantes, maximise la productivité et améliore l'efficacité des utilisateurs.

Dans les mots de Buyers Laboratory : « Dispatcher Phoenix de Konica Minolta est l'une des solutions d'automatisation des processus documentaires les plus complètes que nous avons jamais vues. La plateforme permet aux entreprises d'automatiser tous leurs processus documentaires et ainsi d'améliorer la productivité, d'accélérer les opérations, de réduire les coûts, d'éliminer les erreurs, de sécuriser les données confidentielles et de respecter les politiques de l'entreprise et la réglementation gouvernementale. De plus, Dispatcher Phoenix est offert en neuf saveurs, chacune assaisonnée différemment pour répondre aux besoins spécifiques des éducateurs, des juristes, des fournisseurs de soins de santé, des fonctionnaires, des employés de bureau, et plus encore. »

« Nous sommes ravis que nos solutions soient reconnues ainsi, surtout Workplace Hub, qui marque une étape importante du travail d'innovation chez Konica Minolta, explique Norihisa Takayama, directeur général, Milieu de travail numérique chez Konica Minolta. Notre objectif est d'aider les clients à avoir un environnement de travail connecté et intelligent. Nous croyons qu'avec nos solutions d'automatisation des processus documentaires, comme Dispatcher Phoenix 6, et notre solution de TI gérées tout-en-un Workplace Hub, les clients peuvent faire un premier pas crucial vers une meilleure accessibilité de leurs données, une simplification de leurs TI et l'établissement d'une connexion entre les gens, les espaces et les appareils ? une étape essentielle pour éventuellement passer à l'Internet des objets. »

Rendez-vous au workplacehub.com pour en savoir plus sur Workplace Hub, et cliquez ici pour découvrir Dispatcher Phoenix 6.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 7e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

Au sujet de Keypoint Intelligence/Buyers Laboratory

Keypoint Intelligence est un guichet unique pour l'industrie de l'imagerie numérique. Grâce à ses services sans pareils et à son expertise inégalée, elle sait séparer le bon grain de l'ivraie afin d'offrir des avis objectifs et des outils efficaces à ses clients pour qu'ils aient tout ce qu'il leur faut dans les moments cruciaux qui définissent leurs produits et contribuent à leurs ventes.

Depuis plus de 50 ans, Buyers Laboratory est la source de l'industrie mondiale de l'imagerie documentaire en matière d'information fiable et objective, de données de tests et d'outils de vente concurrentiels. À ses débuts, elle n'était qu'une simple publication sur l'équipement de bureau destinée au consommateur; aujourd'hui, elle est une source incontournable pour tout ce qui touche à cette industrie. Buyers Laboratory évolue au même rythme que le monde en changement perpétuel des solutions d'imagerie documentaire, en mettant continuellement ses méthodes à jour, en élargissant sa gamme de services et en suivant de près les dernières avancées.

Au sujet des prix « Pick » pour logiciels de Buyers Laboratory

Les prix « Pick » pour logiciels d'imagerie documentaire sont uniques dans l'industrie : ils sont difficiles à gagner et sont basés sur des essais rigoureux, dont une évaluation des principaux attributs, comme les fonctions, l'utilisabilité et la valeur. Chaque produit qui passe le test se voit attribuer une cote ? Platine, Or, Argent ou Bronze ? par Buyers Laboratory, et les meilleurs deviennent finalistes pour un prix « Pick ».

Au sujet des prix d'excellence de Buyers Laboratory

Les prix d'excellence sont remis aux produits ou services qui se démarquent par différents attributs comme l'innovation, l'utilité ou la valeur.

