Skillsoft et la MIT Sloan Management Review unissent leurs forces pour proposer un programme de développement de leadership conçu pour façonner les dirigeants inventifs de l'économie numérique d'aujourd'hui

La MIT Sloan Management Review, la revue et plateforme numérique pour dirigeants d'entreprise fondée sur la recherche et publiée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), et Skillsoft, un leader mondial de la formation en entreprise, collaborent pour proposer un programme de développement de leadership conjoint conçu pour offrir un avantage concurrentiel dans ce monde numérique dont l'innovation est la clé. Au moment où l'économie numérique requiert de nouveaux groupements de compétences en leadership, les organisations s'horizontalisent et les individus se voient attribuer de nouvelles responsabilités de leadership à tous les niveaux. De nombreuses personnes appelées à assurer ces nouvelles fonctions ne sont pas préparées à diriger une entreprise dans un monde numérique où les organisations éprouvent des difficultés à former leurs effectifs de façon évolutive, abordable et efficace.

Le programme de développement de leadership de Skillsoft en collaboration avec la MIT Sloan Management Review fournit un accès exclusif à des contenus visionnaires de développement de leadership, qui prépareront les dirigeants dotés des compétences ad hoc à affronter les défis les plus urgents de l'ère numérique. En unissant leurs forces, Skillsoft et la MIT Sloan Management Review mettent à disposition des apprenants des contenus avant-gardistes, de qualité et fondés sur la recherche, qui stimuleront l'innovation requise pour façonner un avantage concurrentiel à une époque où la numérisation devient vitale pour réussir dans le monde des affaires. Outre ces éléments visionnaires, la solution de leadership conjointe, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2020, permettra une expérience d'apprentissage extrêmement immersive et attrayante grâce à Percipio, la plateforme d'expérience d'apprentissage intelligente de Skillsoft.

« Skillsoft et la MIT Sloan Management Review partagent une vision éminemment similaire de l'avenir du développement du leadership dans le monde numérique », a déclaré Paul Michelman, rédacteur en chef de la MIT Sloan Management Review. « Ensemble, nous sommes mieux armés pour concevoir et proposer des contenus visionnaires et inégalables dans leur catégorie, qui prépareront les dirigeants des quatre coins du monde à réussir dans le cadre de l'économie numérique. Avoir accès à une formation en développement de leadership qui favorise l'agilité, une mentalité innovante et des aptitudes numériques devient prépondérant dans le monde numérique actuel où l'innovation stimule les avantages concurrentiels. »

Lors de la première phase du déploiement du programme, les contenus et informations provenant d'auteurs réputés de la MIT Sloan Management Review seront incorporés dans la bibliothèque de contenu de Skillsoft. Plus de 200 articles d'auteurs de la MIT Sloan Management Review sont déjà disponibles, alors que d'autres articles et vidéos issus de la vaste collection de la revue, ainsi que de nouveaux contenus créés en collaboration avec les auteurs et les rédacteurs de la MIT Sloan Management Review seront lancés tout au long de l'année 2020. À l'avenir, ces mêmes auteurs et rédacteurs participeront aux séries d'événements en direct de Skillsoft ainsi qu'à la conférence annuelle « Perspectives » destinée à ses clients. Afin d'améliorer en continu les capacités des organisations à procéder à leur transformation numérique, Skillsoft et la MIT Sloan Management Review élaboreront conjointement une évaluation d'aptitude numérique au leadership servant d'indicateur diagnostique de la capacité actuelle des entreprises à se préparer et à tirer profit de la rupture numérique survenant dans leurs secteurs respectifs.

« Les ICP* de leadership ont changé parallèlement à l'évolution des technologies, du droit et des devises dans lesquelles sont effectuées les opérations commerciales. Afin de continuer à enregistrer de solides performances commerciales, nos dirigeants doivent s'adapter aux attentes des effectifs et du marché de demain », a affirmé Beth Teixeira, directrice de l'apprentissage chez Comscore. « Le programme de développement de leadership de Skillsoft en collaboration avec la MIT Sloan Management Review permet l'acquisition des nouvelles compétences dont nos dirigeants ont besoin pour retenir les meilleurs talents et répondre aux exigences du marché. »

« La volatilité et l'incertitude qui caractérisent le marché contraignent les organisations à former leurs dirigeants afin que ceux-ci soient en mesure d'assumer la responsabilité de la transformation de l'entreprise grâce à l'innovation », a indiqué Heide Abelli, directrice générale et vice-présidente principale de la division « Leadership & Business » chez Skillsoft. « En collaborant avec la MIT Sloan Management Review et en tirant parti du talent de ses auteurs experts reconnus, nous nous assurerons que les dirigeants de tous niveaux acquièrent les compétences et aptitudes adéquates nécessaires pour gérer le rythme effréné des environnements commerciaux numériques à évolution rapide. »

*ICP: Indicateur clé de performance (KPI)

