Gestion de placements Manuvie soutient le premier Practicum sur l'investissement durable au Canada de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia





Un Nouveau Practicum sur l'Investissement durable appuyé par Manuvie disponible dès mai 2020.

Les étudiants bénéficieront d'une expérience de transaction en bourse pratique axée sur les principes fondamentaux des facteurs ESG.

Gestion de placements Manuvie remettra jusqu'à 12 bourses par année.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie et l'Université Concordia ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu un partenariat de cinq ans qui permettra à certains des meilleurs étudiants en administration des affaires de mieux comprendre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un contexte de marché financier grâce à un nouveau Practicum sur l'Investissement durable; il s'agit d'une première au sein d'une université canadienne.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec l'École de gestion John-Molson - l'une des meilleures institutions de sa catégorie au Canada - pour offrir à ses étudiants le premier Practicum sur l'Investissement durable, a déclaré Richard Payette, président et chef de la direction, Manuvie Québec. Nous croyons que notre partenariat aidera ces étudiants à devenir les meilleurs dans leur domaine grâce à une expérience concrète de ce vers quoi évolue le monde de l'investissement. »

De mai à avril, le nouveau Practicum sur l'Investissement durable appuyé par Manuvie, accueillera une douzaine de candidats par année. Les candidats feront partie d'un comité de gestion des placements et prendront part à des exercices pratiques en compagnie des membres de l'équipe Gestion des actions fondamentales canadiennes de Gestion de placements Manuvie. Durant ces exercices, ils interagiront en temps réel avec les membres de l'équipe et pourront formuler des recommandations en s'appuyant sur les données fondamentales de l'investissement durable. Ils se présenteront aussi devant un comité de surveillance plusieurs fois par année pour vivre une expérience semblable à celle de la supervision réelle de fonds.

« Cette nouvelle entente avec Manuvie s'harmonise parfaitement avec le plan stratégique de notre établissement, a déclaré la doyenne de l'École de gestion John-Molson, Anne-Marie Croteau. Elle améliore l'expérience de nos étudiants en leur offrant une occasion d'apprentissage pratique qui incarne notre valeur fondamentale d'imputabilité et de responsabilité sociale. Le Practicum sur l'Investissement durable appuyé par Manuvie est un bel exemple de bonification de l'apprentissage au moyen d'un programme pertinent et en constante évolution. Les stages et les bourses offerts par Manuvie renforceront le soutien que nous offrons à nos étudiants. »

Afin de souligner les efforts constants des étudiants inscrits à ce programme, Gestion de placements Manuvie remettra jusqu'à 12 bourses chaque année aux étudiants qui se seront surpassés; d'éventuels stages auprès de Manuvie seront également offerts.

« Faciliter la prise de décisions des clients et les aider à vivre mieux est ce à quoi nous aspirons chaque jour. Et nous croyons que nous concrétisons cet objectif en aidant les étudiants à acquérir une expérience significative qui répond aux nouvelles exigences de notre milieu et de notre société, a déclaré Bernard Letendre, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Canada. Mon équipe et moi-même avons hâte au printemps pour rencontrer cette nouvelle génération de professionnels, échanger avec elle et apprendre d'elle. »

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens (645 milliards de dollars américains) au 30 septembre 20191. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse manulifeinvestmentmgt.com.

1. Données financières de SFM. Au 30 septembre 2019, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens, dont un actif géré de 195 milliards de dollars canadiens pour le compte d'autres segments et un actif administré de 140 milliards de dollars canadiens.

