METRO inc. tiendra une conférence téléphonique sur les impacts de l'adoption d'IFRS 16 - Contrats de location





MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le 18 décembre 2019, METRO inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter des impacts sur l'information financière consolidée par suite de l'implantation de la nouvelle norme IFRS 16-Contrats de location. Cette conférence téléphonique débutera à 11 h 00 (HNE). Durant cet appel, la direction répondra aux questions des analystes concernant ce changement de norme comptable. Le document IFRS 16 - Information aux investisseurs auquel nous allons nous référer lors de l'appel conférence sera disponible sur le site corporatif corpo.metro.ca ou via le webcast jusqu'au 18 janvier 2020.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (code d'accès 1067237) ou vous pouvez également accéder via webcast audio en cliquant ici.

La retransmission de la conférence téléphonique sera accessible environ deux heures après l'évènement, en composant sans frais le 1 855 859-2056 (code d'accès 1067237), ou en ligne en cliquant ici, jusqu'au 18 janvier 2020, 23 h 59 (HNE).

À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Communiqué envoyé le 11 décembre 2019 à 09:00 et diffusé par :