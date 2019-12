Seqirus annonce que Santé Canada approuve le premier vaccin contre la grippe saisonnière produit sur culture cellulaire





MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Seqirus, chef de file mondial en prévention de la grippe, a annoncé aujourd'hui que son vaccin quadrivalent antigrippal produit sur culture cellulaire (QIVc) avait reçu l'aval de Santé Canada pour être administré aux personnes de 9 ans et plus. Commercialisé sous le nom FLUCELVAX® QUAD, le vaccin immunise contre quatre souches virales : A(H3N2), A(H1N1) et deux souches B1.

QIVc, homologué pour la première fois en 2016 aux États-Unis, est produit au moyen d'une technologie cellulaire novatrice2. Les quatre virus vaccinaux de FLUCELVAXMD QUAD sont cultivés dans des cellules MDCK, ce qui élimine le risque d'adaptation à l'oeuf qui peut se produire durant le processus de fabrication3. FLUCELVAXMD QUAD pourrait donc correspondre de plus près aux souches vaccinales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé que les traditionnels vaccins antigrippaux produits dans des oeufs, et ainsi, offrir une meilleure protection chaque saison4.

« Seul fabricant de vaccins au monde à se consacrer exclusivement à la prévention de la grippe, Seqirus est fier de lancer le premier vaccin antigrippal produit sur culture cellulaire au Canada, indique Gillian Strafford, directrice des opérations commerciales Canada de Seqirus. La technologie sur laquelle repose FLUCELVAXMD QUAD témoigne de notre engagement à protéger les populations contre la grippe saisonnière, les pandémies mondiales et leurs conséquences dévastatrices. »

Des études confirment que certains virus H3N2 subissent des mutations, lorsqu'ils sont cultivés dans des oeufs, ce qui pourrait expliquer l'efficacité réduite des vaccins contre la grippe produits par cette méthode durant les saisons dominées par le virus H3N2. Selon une récente étude, la souche H3N2 a muté durant le processus de production dans des oeufs 7 années sur 10 de 2008 à 20185, et c'est l'un des facteurs qui expliquent le faible taux d'efficacité du vaccin (de 7 % à 46 %) contre cette souche durant cette période6. De plus, le taux d'hospitalisation a été plus élevé lors des années dominées par la souche H3N27,8,9.

« Quand on considère les conséquences de la grippe sur la population canadienne et sur le système de santé, c'est important d'avoir des vaccins efficaces et innovants, renchérit le Dr Guy Boivin, professeur au département de microbiologie, d'infectiologie et d'immunologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Les vaccins produits sur culture cellulaire comme le FLUCELVAXMD QUAD sont utilisés aux États-Unis, en Australie et en Europe. Jusqu'à ce jour, les données sur leur efficacité sont prometteuses. »

Santé Canada a homologué le vaccin FLUCELVAXMD QUAD sur la base de l'immunogénicité et de la sûreté des vaccins quadrivalents par rapport aux vaccins trivalents antigrippaux produits sur culture cellulaire.1

De récentes études de cas réels tendent à confirmer l'efficacité accrue de ces vaccins par rapport aux vaccins produits dans des oeufs durant les saisons dominées par les souches H3N210,11,12.

La grippe saisonnière au Canada

La grippe est une maladie infectieuse courante et très contagieuse qui peut entraîner des effets graves sur l'état de santé et des complications potentiellement mortelles chez certaines personnes. Elle peut s'accompagner de symptômes cliniques allant de troubles respiratoires légers à modérés jusqu'à des complications sérieuses, l'hospitalisation ou le décès. Le virus est très contagieux : sa transmission dans l'air et par contact direct peut commencer un jour avant l'apparition des symptômes et persister de 5 à 7 jours après13.

Au Canada, durant la saison de la grippe 2018-2019, on a recensé plus de 39?000 cas14. En moyenne, une saison de grippe au Canada se solde par 12?000 hospitalisations et 3?500 décès15. Malgré la gravité des conséquences de cette maladie, seuls 38,3 % des Canadiens se sont fait vacciner durant la saison 2017-201816. Selon le gouvernement du Canada, la vaccination est le moyen le plus efficace de se prémunir contre la grippe et ses complications17.

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX :CSL), dont le siège social est situé à Melbourne, en Australie. Le groupe de sociétés de CSL emploie plus de 20?000 personnes ayant des activités dans plus de 60 pays.

Seqirus a été fondée le 31 juillet 2015 à la suite de l'acquisition par CSL de l'activité des vaccins antigrippaux de Novartis. En tant que second fournisseur de vaccins antigrippaux au monde, Seqirus est un acteur important de la prévention de la grippe dans le monde entier et un partenaire transcontinental en ce qui concerne la préparation aux pandémies.

Seqirus exploite des installations de production à la pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et fabrique des vaccins antigrippaux en ayant à la fois recours à un processus de culture cellulaire et à une méthode de culture dans des oeufs. La société possède des capacités de R et D de premier plan, un vaste portefeuille de produits différenciés et est présente commercialement dans plus de 20 pays.

Pour en savoir plus, visiter http://www.seqirus.com et http://www.csl.com.

