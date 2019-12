/R E P R I S E -- L'ENAP et l'OIT présentent le colloque « Le futur de la diversité » portant sur les défis en matière de lutte contre les discriminations liées à l'emploi/





QUÉBEC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'École nationale d'administration publique (ENAP) collaborent pour la première fois afin de présenter à Québec, du 11 au 13 décembre, le colloque « Le futur de la diversité » réunissant chercheurs, praticiens ainsi que des représentants patronaux, syndicaux et d'ONG autour de cet enjeu d'actualité touchant tous les milieux de travail aux quatre coins de la planète.

Plus d'une vingtaine de conférences et de panels porteront sur les différentes facettes des violences et discriminations en emploi ainsi que sur les plus récentes pratiques afin de créer des marchés de travail plus inclusifs.

Les thèmes de l'immigration, de la gestion et quantification de la diversité, de l'accès à l'égalité, de la santé mentale, des jeunes, des autochtones, de la communauté LGBTIQ+2 et du développement d'une culture plus inclusive dans les Forces armées canadiennes, seront notamment abordés par des experts locaux et de renommée internationale.

Parmi ceux-ci, la spécialiste des politiques migratoires de travailleurs du Bureau international du Travail, Christiane Kuptsch, discutera des politiques publiques mises en oeuvre afin de gérer les flux de travailleurs migrants à l'aube d'une croissance sans précédent des migrations internationales. De son côté, le président de l'association des fonctionnaires internationaux LGBTI (UN Globe), Gurchaten Sandhu, mettra en lumière le caractère fondamental de la protection des droits des populations LGBTI partout dans le monde grâce au militantisme interne des fonctionnaires internationaux.

Au terme de cet événement, ses instigateurs, le professeur de l'ENAP Éric Charest et Mme Kuptsch de l'OIT, souhaitent favoriser un dialogue social dynamique, duquel pourra émerger une intelligence collective à la hauteur du défi que représente la lutte contre les violences et les discriminations à l'emploi.

Programmation complète : http://futurdeladiversite.org/

Colloque Le futur de la diversité

Date: du 11 au 13 décembre

Lieu: campus de l'ENAP à Québec, 555 boulevard Charest Est

Inscription obligatoire: annie.mathieu2@enap.ca

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / enap.ca

À propos de l'Organisation internationale du Travail (OIT)

Unique agence 'tripartite' de l'ONU, l'OIT réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 États Membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde. / www.ilo.org

