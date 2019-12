Vision Impact Institute : de nouveaux rapports sur l'état de la vue renouvelleront l'accent mondial placé sur l'impact sociétal d'une mauvaise vue





Le premier Rapport mondial de santé de l'OMS sur la vue, et le Rapport Essilor sur l'éradication de la mauvaise vue, soulignent la nécessité d'inclure la santé oculaire dans les programmes mondiaux de santé publique

DALLAS, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Vision Impact Institute se réjouit de la publication de deux nouveaux rapports complémentaires et harmonisés sur l'état de la vue, qui sensibilisent sur le besoin en services de santé oculaire axés sur les individus à l'échelle mondiale, et qui soulignent les stratégies de réponse efficaces.

Le tout premier Rapport mondial de l'OMS sur la vue renforce la sensibilisation autour de l'ampleur mondiale des affections oculaires et de leur impact sur la vie des individus. Le rapport indique qu'au moins 2,2 milliards de personnes nécessitent une correction visuelle, et n'en bénéficient pas. Cette problématique touche lourdement les pays à revenu faible et intermédiaire, les personnes âgées et les communautés rurales. Le Rapport Essilor : éradiquer la mauvaise vue en l'espace d'une génération expose les solutions visant à résoudre ce défi en une génération.

D'après ces rapports, les actions suivantes sont recommandées :

Faire des soins oculaires une partie intégrante de la couverture de santé universelle Mettre en oeuvre des soins de santé intégrés, axés sur les individus, au sein du système de santé Promouvoir une mise en oeuvre de haute qualité et une recherche sur les systèmes de santé venant compléter les preuves existantes en faveur d'interventions efficaces en matière de soins oculaires Surveiller les tendances et évaluer les progrès en direction d'une mise en oeuvre de soins oculaires intégrés axés sur les individus Sensibiliser et valoriser les individus ainsi que les communautés concernant les besoins en soins oculaires

« Ces deux rapports sont cruciaux pour l'avenir de la santé oculaire à la veille de l'année 2020 », a déclaré Kristan Gross , directeur exécutif mondial. Ces informations peuvent offrir et conférer aux intervenants une compréhension plus large des besoins mondiaux en santé oculaire, et fournissent des actions concrètes pour éradiquer la mauvaise vue d'ici 2050. »

À propos du Vision Impact Institute

La mission du Vision Impact Institute consiste à sensibiliser les mentalités sur l'importance de la correction et de la préservation de la vue, afin de faire de la bonne santé oculaire une priorité mondiale. Son conseil d'administration se compose de six experts internationaux indépendants : le Pr. Kevin Frick (États-Unis), le Pr. Clare Gilbert (Royaume-Uni), M. Allyala Nandakumar (États-Unis), M. Arun Bharat Ram (Inde), le Dr Serge Resnikoff (Suisse), et le Dr Wang Wei (Chine).

En tant qu'organisation à but non lucratif sous statut 501(c)(3), le Vision Impact Institute bénéficie du soutien du fonds Vision for Life d'Essilor, leader mondial en optique ophtalmologique. Le Vision Impact Institute abrite une plateforme Web interactive, base de données unique de recherche, à l'adresse visionimpactinstitute.org .

