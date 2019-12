Mobidiag organise un Symposium sur les Méthodes de Diagnostic Moléculaire Innovantes lors de la réunion annuelle de RICAI 2019





Mobidiag Ltd., société de diagnostic moléculaire luttant contre la résistance aux antimicrobiens, organisera un symposium le 16 décembre lors de la 39e Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse (RICAI).

La RICAI est une réunion annuelle réunissant des cliniciens et microbiologistes français experts (parasitologues, virologues, bactériologistes) et des sociétés commerciales innovantes dans le domaine du diagnostic.

Ce symposium, le 3e à la RICAI pour Mobidiag, présentera les solutions de diagnostic moléculaire automatisées : Amplidiag® et Novodiag®, ainsi que leurs capacités en matière d'identification rapide des maladies infectieuses et de la résistance aux antimicrobiens.

Lors de cet événement, un certain nombre de professionnels de santé de renom présenteront leurs résultats et partageront leur expérience sur la mise en routine des solutions proposées par Mobidiag.

Les orateurs échangeront sur les solutions utilisées telles que Amplidiag® Stool Parasites et les premiers résultats du tout nouveau test Novodiag® Stool Parasites seront également communiqués. Les tests Amplidiag® H. pylori+ClariR et Novodiag® Bacterial GE + seront également commentés durant le symposium.

Les conférenciers prévus pour le symposium Mobidiag sont :

Pamela CHAUVIN - Pharmacien Biologiste - Praticien Hospitalier, CHU Toulouse

- Pharmacien Biologiste - Praticien Hospitalier, CHU Toulouse Frédéric HELUWAERT - Praticien Hospitalier, Service Hépato-Gastro-Entérologie et Endoscopie Digestive, CH Annecy

- Praticien Hospitalier, Service Hépato-Gastro-Entérologie et Endoscopie Digestive, CH Annecy Philippe LEHOURS - PU-PH, Directeur du CNR des Campylobacters et des Helicobacters, CNR Bordeaux

Suite aux présentations, des démonstrations à la fois d'Amplidiag® et de Novodiag® seront réalisées sur le stand n°13 afin de présenter comment Mobidiag peut soutenir le travail quotidien des professionnels de santé.

Pour plus de détails et inscription, visitez notre site web. Un livre blanc sera disponible après l'événement.

Yann Marcy, Président de Mobidiag France, a commenté : « Dans un contexte d'accélération des résistances aux antibiotiques, la détection des maladies infectieuses et leur traitement est au coeur des débats. Face à ce défi de santé mondial majeur, Mobidiag développe des solutions innovantes, simples et rapides. Cette année encore, nous avons le plaisir d'organiser un symposium qui permettra à nos clients de partager leurs expériences concernant la mise en routine des solutions Amplidiag® et Novodiag®. »

A propos de Mobidiag Ltd

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire qui fabrique et commercialise des solutions innovantes pour le diagnostic in vitro des pathogènes responsables des maladies infectieuses et des résistances aux antibiotiques. Conçues à l'origine pour une utilisation facile et leur capacité d'adaptation à une production à grande échelle, les plateformes Amplidiag® et Novodiag® de Mobidiag associent haute qualité et accessibilité, permettant une application étendue tant dans le dépistage en masse que dans des tests syndromiques de haute précision pour des indications diverses. L'offre de produits extrêmement polyvalente de la société permet l'application étendue du diagnostic moléculaire pour relever le défi mondial de la résistance aux antimicrobiens et répondre à d'autres besoins diagnostic non satisfaits. L'attention de Mobidiag s'est d'abord portée sur les maladies gastro-intestinales et les bactéries hautement résistantes via la vente directe et la distribution des produits. L'entreprise est aujourd'hui en passe de se positionner comme leader sur les marchés européens.

Mobidiag est basé à Espoo, en Finlande, emploie plus de 100 personnes et possède des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobidiag.com

