Bonne journée nationale des applications : les développeurs internes de Walmart créent 15 solutions d'affaires et fonctionnalités pour ses associés





Les applications rehaussent l'expérience client à son plus haut point dans les succursales.

MISSISSAUGA, ON, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Combien de fois votre ami technophile vous a-t-il dit : « Il existe une appli pour ça! »? Et il avait toujours raison! Les applications sont devenues si omniprésentes dans nos vies qu'on leur a décernées une journée : la Journée nationale des applications!

Walmart Canada s'est dotée d'une mission en matière d'innovation et les efforts qu'elle déploie visent en partie à offrir aux associés les meilleurs outils pour les aider à faire leur travail de façon efficace et intelligente. Voilà pourquoi Walmart a investi dans une équipe de développeurs créatifs pour travailler de concert avec les associés des succursales afin de moderniser leur façon de travailler et de résoudre de réels défis commerciaux.

Walmart et son équipe de développeurs profitent d'une journée comme celle-ci pour se féliciter de ces applications. Et des applications, il y en a.

Cette année, l'équipe de Walmart a lancé plus de 15 applications et fonctionnalités pour les associés. Le taux d'utilisation des applications par les associés dépasse les 75 % et les 4,5 millions d'utilisations d'applications estimées ont entraîné une augmentation de l'efficacité, permettant ainsi aux associés de servir plus de clients.

Maintenant, grâce à des applications, les associés peuvent mieux gérer leur travail, consulter des données importantes et recevoir ou envoyer des communications, tout cela du bout de leurs doigts. Voici quelques exemples :

Grâce à une application intitulée PlanIT , les associés profitent d'un guichet unique pour vérifier le rendement des ventes de leur succursale, les démarques, les stocks et l'expérience client.

, les associés profitent d'un guichet unique pour vérifier le rendement des ventes de leur succursale, les démarques, les stocks et l'expérience client. L'application nommée Disponibilité (remarque : nous devons retravailler les noms des applis), permet aux associés de vérifier les ruptures de stocks et d'améliorer la disponibilité des produits, et ce, tout en demeurant dans l'aire de vente. Avec cette application, nul besoin d'aller imprimer un rapport dans le bureau.

(remarque : nous devons retravailler les noms des applis), permet aux associés de vérifier les ruptures de stocks et d'améliorer la disponibilité des produits, et ce, tout en demeurant dans l'aire de vente. Avec cette application, nul besoin d'aller imprimer un rapport dans le bureau. L'application Notes de réunion, quant à elle, permet de rassembler tous les renseignements afin de mieux communiquer avec les associés de la succursale, et ce, peu importe leur quart de travail.

Les associés sont invités à faire part de leur opinion, à donner des suggestions et à noter chacune des applications.

Pour la période des Fêtes, Walmart offre également l'application Réglez vos achats, qui permet aux clients de régler leurs achats plus rapidement lorsqu'ils ont peu d'articles. Pour ce faire, un associé se sert de l'application pour scanner les articles puis, grâce à un appareil de paiement mobile et un chariot d'emballage sur roues, il termine la transaction des clients lors de périodes achalandées. Le chariot d'emballage sur roues, qui suit l'employé, a été conçu par un associé de succursale lors d'un concours de création de concepts à l'interne. Ces trois innovations sont maintenant déployées aux quatre coins du pays.





Jeffrey Hetherington a travaillé pendant plus de deux décennies dans les succursales de Walmart Canada et est maintenant responsable de la collaboration entre le service de technologie et les succursales.

« C'est formidable de voir la fréquence à laquelle les applications sont utilisées pour aider les associés et améliorer l'efficacité dans nos succursales. C'est stimulant d'en constater les résultats », d'affirmer Jeffrey Hetherington, chef de l'innovation sur le terrain, Walmart Canada. « Notre équipe de conception des applications est toujours à l'écoute des associés des succursales et travaille à créer des applications pour les aider. Les applications font une énorme différence pour notre entreprise. »

« Nous cumulons les innovations et le fait d'avoir nos associés branchés, informés et sur plateforme mobile est essentiel à la façon dont nous exploitons chaque composante en magasin. Lorsque nous réunissons nos associés des succursales et nos équipes technologiques pour résoudre un enjeu commun, le potentiel est infini », a déclaré Lee Jeyes, directeur principal, processus en magasin et innovation, Walmart Canada.

Aujourd'hui, ne faites pas simplement cliquer sur vos applications, mais appréciez-les, remerciez-les, soulignez-les. #JournéeNationaledesApplis

