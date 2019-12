/R E P R I S E -- Avis aux médias - Élèves du Grand Nord : l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jenni Sidey-Gibbons vous encourage à devenir des astronautes juniors/





LONGUEUIL, QC, le 10 déc. 2019 /CNW/ -Le 11 décembre, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jenni Sidey-Gibbons invitera lors d'une vidéoconférence plus de 170 élèves et leurs enseignants à participer à la campagne Astronautes juniors. Elle parlera aussi de son expérience pendant la campagne de recrutement d'astronautes de l'ASC et de la formation et l'entraînement qu'elle a suivis ensuite.

Les représentants des médias sont invités à assister aux présentations dans les écoles indiquées ci-dessous.

Les médias ne pouvant se rendre sur place, mais souhaitant y assister virtuellement, sont priés de s'adresser par courriel (asc.medias-media.csa@canada.ca) au Bureau des relations avec les médias de l'ASC au plus tard le mercredi 11 décembre à 11 h 00 (HE).

Date : Le 11 décembre 2019



Quoi : Présentation de la campagne Astronautes juniors et du programme de formation et d'entraînement des astronautes canadiens



Qui : Jenni Sidey-Gibbons, astronaute de l'ASC

Heure Lieu Participants





11 h 00 (HR) École secondaire St. Patrick

5010 44th Street

Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2R2 20 élèves





10 h 00 (HP) École secondaire F.H. Collins

1001, boulevard Lewes

Whitehorse (Yukon) Y1A 3J1 30 élèves







École Robert Service

967 5th Avenue

Dawson City (Yukon) Y0B 1G0 24 élèves







École secondaire catholique Vanier

16 Duke Road

Whitehorse (Yukon) Y1A 4M2 40 élèves







École J.V. Clark

Mayo (Yukon) Y0B 1M0 12 élèves







École élémentaire Selkirk

5, rue Selkirk

Whitehorse (Yukon) Y1A 3J5 45 élèves







École Del Van Gorder School

100, avenue Bell

Faro (Yukon) Y0B 1K0 9 élèves

